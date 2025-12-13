Вступление в НАТО откладывается: Кулеба назвал три главных гарантии безопасности для Украины

В силу объективных обстоятельств Украина не станет членом НАТО в ближайшие годы

Мировое сообщество не спешит предоставлять гарантии безопасности для Украины. Со всех сторон звучит много предложений, но наиболее реальными выглядят только три.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube канале. Кроме НАТО, есть и другие возможности защитить Украину.

"На самом деле гарантий безопасности для Украины всего три. Первая — это системные, масштабные, понятные поставки оружия и амуниции со стороны США и ЕС", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что это не должны быть общий слова, что в течение следующих 10 лет Америка и Европа будут поддерживать ВСУ. А конкретная передача, например, двух батарей ПВО, или 2 миллионов артиллерийских снарядов, танков, дронов, ракет и т.д., ежегодно, следующие 10 лет.

"Вторая гарантия безопасности — это членство Украины в Европейском союзе. Потому что эта война началась в 2014 году и переросла в полномасштабное вторжение России, потому что Путин верил в то, что Украина, это такая серая или буферная зона, которую он имеет право забрать себе", — рассказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Экс-министр отметил, что для решения вопроса войны существует два пути. Это исчезновение России или присоединение Украины к европейскому сообществу, чтобы доказать главе Кремля, что Украина не буферная зона между ним и Западом.

"Думаю, что у второго варианта лучшие шансы. Более того, ЕС создавался, в том числе, как оборонный союз, который прописан гораздо четче, чем Устав НАТО. Просто его не развивали. Но, в перспективе, из ЕС можно построить организацию подобную НАТО", — указал Кулеба.

А третьей гарантией безопасности, по его словам, является восстановление Украины и ее финансовая поддержка в ближайшие годы. Экс-министр отметил, что только стабильность внутри государства поможет в проведении необходимых реформ, без "сползания" в политический популизм.

"Очень важно дать возможность украинскому бизнесу восстановиться, после всех разрушений и ущерба, принесенного войной. Поскольку, я всегда это говорил, ВСУ и украинские предприниматели являются столбами, которые удержали страну над пропастью", — сказал Кулеба.

Он добавил, что эти три гарантии выглядят наиболее реальными. Поскольку членство в НАТО или другие опции не особо поддерживаются администрацией президента США.

