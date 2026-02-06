Температурные качели в Полтавской области: за неделю температура вырастет почти на 20 градусов

Морозы решили покинуть город в конце второй недели февраля

В Кременчуге с 6 по 15 февраля ожидаются резкие температурные колебания — от сильных морозов до ощутимого потепления. Такое изменение погоды произойдет в течение примерно недели.

За короткий период температура в городе может резко упасть с -15 и вырасти до +5 градусов. Таким прогнозом поделились в "Meteo".

Почти как весной: как изменится погода в Кременчуге.

В конце этой недели, 6-8 февраля, в Кременчуге будет преобладать холодная зимняя погода. Температура воздуха ночью будет опускаться до 10…8 градусов мороза, а днем будет колебаться в пределах от минус 3 до минус 1 градуса. Погода будет преимущественно облачной, местами возможен снег.

Погода в Полтавской области. Фото: Meteo

В самые холодные дни прогнозируются 9 и 10 февраля. В это время ночная температура может снижаться до 15…14 градусов мороза. Днем также удержится сильный холод – около 10…9 градусов ниже нуля. Несмотря на ясную погоду, мороз будет ощущаться достаточно резко.

Начиная с 11 февраля погода резко изменится. Морозы еще сохранятся ночью, однако дневная температура начнет повышаться. Уже 12 февраля синоптики прогнозируют существенное потепление – температура днем может подняться до 2 градусов тепла. В этот день ожидается дождь.

В конце недели, 13-15 февраля, в Кременчуге установится более теплая погода. Ночью температура будет держаться около нуля, а днем воздух будет прогреваться до 2…5 градусов тепла. Ожидается облачная погода с осадками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину идет аномальный холод. Дежурный инженер-синоптик Волынского гидрометцентра Светлана Гончаренко рассказала, что таких морозов не было 70 лет.