Улыбка только для Путина: как выглядел Уиткофф на встречах с украинцами и россиянами (фото)

В сети уже обратили внимание на огромную разницу

Специальный посланник США Стив Уиткофф заметно отличается своим поведением и даже внешним видом при встрече с украинской стороной и российским главой Владимиром Путиным. Со вторым он явно старается выглядеть лучше.

Что нужно знать:

С украинской делегацией Уиткофф встречался в Майами 30 ноября, а с Путиным — 2 декабря в Москве

На встрече с украинцами спецпредставитель выглядел небритым и неопрятным

В Кремль Уиткофф явился ухоженным, чисто выбритым и с широкой улыбкой

На отличия обратил внимание Журналист Financial Times Кристофер Миллер. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)

Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неряшливый. Серьезный, избегающий зрительного контакта и не улыбающийся. написал журналист.

В то же время, в ходе беседы с Путиным Уиткофф выглядел совершенно противоположно: улыбался и хорошо выглядел.

Стив Уиткофф сидит напротив Путина: с широкой улыбкой, чисто выбритый, внимательный. Он говорит, что имел "прекрасную прогулку" по Москве, которая, по его словам Путину, является "величественным городом" добавил он.

Уиткофф в Майами и в Москве. Фото: Neхta

30 ноября в Майами (штат Флорида) прошли переговоры по "мирному плану" между украинской и американской делегацией. Они обсудили возможный сценарий, при котором Украина не сможет стать частью НАТО. Кроме того обсуждался еще одним из "проблемных" пунктов — требование Кремля отдать Украине территорию Донбасса, который пока не полностью оккупировали российские войска.

Накануне вечером, 2 декабря, в Кремле завершились переговоры между Путиным, Уиткоффом и другими представителями — стороны не нашли компромисса по американскому мирному плану.

Что говорят в сети

В комментариях под фотографиями со значительной разницей в выражении лица и внешнем виде пользователи сети отметили, что поведение Уиткоффа может быть обманчивым.

"Не спеши с выводами. Иногда улыбка — это маска"

"Кнут и пряник в одном стакане"

"Побыл рядом с "Гитлером 2.0"

Комментарий из сети

Комментарий из сети

Комментарий из сети

Комментарий из сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог объяснил, какие риски создают "пленки Уиткоффа".