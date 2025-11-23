Американський президент накинувся як на Україну, так і на свого попередника

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України не вдячне за допомогу Штатів, а Європа продовжує закупати нафту у Росії. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту у Росії. США продовжують продавати величезні об'єми зброї НАТО для розподілу в Україну (Джо віддав все безкоштовно, "великі" гроші!). Боже благослови всі життя, що були втрачені в людській катастрофі Дональд Трамп

Цікаво, що президент США прямо не згадав українського лідера Володимира Зеленського у своєму повідомленні, звернувшись до "керівництва" країни, взявши чомусь це слово в лапки.

Між іншим американський лідер вкотре заявив, що його попередник Джо Байден та керівництво України винні, що війна взагалі почалася, і за його президентства такого б ніколи не сталося. Також він зазначив, що Байден надавав Києву військову та фінансову допомогу безкоштовно.

Повідомлення Дональда Трампа

"Я успадкував війну, яка ніколи не мала статися, війну, в якій програли всі, особливо мільйони людей, які так даремно загинули", — підкреслив Дональд Трамп.

