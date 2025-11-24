США та Україна зробили спільну заяву за результатами переговорів у Женеві

За результатами переговорів у Женеві Сполучені Штати та Україна опублікували спільну заяву. В документі наголошується, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

Що треба знати:

За підсумками консультацій підготували оновлений рамковий документ щодо миру

Київ наголосив на вдячності США за роботу з досягнення миру

Штати та Україна найближчими днями продовжать працювати над мирним планом

Спільна заява Вашингтона та Києва оприлюднена на сайтах Білого дому та президента України. На її початку наголошується, що переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги. На думку обох сторін, консультації були "вкрай продуктивними".

Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, — йдеться у публікаціях

Окремо зазначено, що українська делегація ще раз висловила вдячність США та особисто президенту Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів. Варто зазначити, що в день переговорів Трамп дорікнув керівництву України за "невдячність".

За результатами консультацій Київ та Вашингтон домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Консультації проходитимуть у тісному контакті із європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів. Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення, — йдеться на завершення заяви

Переговори в Женеві — що відомо

У неділю, 23 листопада у Женеві тривав інтенсивний дипломатичний процес щодо мирного плану для України. Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З американської сторони у зустрічі брали державний секретар США Марко Рубіо, міністр армії Ден Дрісколл та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.

Андрій Єрмак та Марко Рубіо у Женеві

Після чергового раунду переговорів секретар РНБО, член делегації України Рустем Умєров заявив, що поточна редакція мирного плану перебуває на завершальному етапі узгодження та вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів сказав, що вони були "найпродуктивнішими" і "найрезультативнішими". Він уточнив, що команда Вашингтона вносить у мирний план "деякі зміни" й ще багато чого належить зробити.

Як повідомляв "Телеграф", 20 листопада США представили новий "мирний план" для України. Він складається з 28 пунктів, що є дуже вигідними для РФ та несправедливими щодо жертви її агресії — України. Наприклад, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння. Також є в ньому й інші мрії Кремля стосовно статусу російської мови та церкви Московського патріархату в Україні. Триває інтенсивний дипломатичний процес, щоб зробити угоду більш вигідною для нас.