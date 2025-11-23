Соглашение уже более проукраинское. Как идут переговоры по "мирному плану" Трампа в Женеве

Сегодня еще могут быть хорошие новости, не исключает секретарь Совета нацбезопасности и обороны

Представители Украины, США и европейских стран проводят переговоры в Женеве. Команды совместно работают над шагами по окончании войны. Текущая редакция "Мирного плана" для Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов, сообщил секретарь СНБО, член делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров.

Что следует знать:

Команды Украины, США и ЕС работают в тесном контакте

Американская делегация внимательно относится к замечаниям Киева

Команды двигаются вперед в совместном процессе

Умеров подчеркнул, что Украина высоко ценит конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к замечаниям. И это, отметил Рустем Умеров, позволяет двигаться вперед в совместном процессе.

Он анонсировал возможный дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня.

Что происходит в Женеве

Украинская делегация работает в Женеве для поиска трудоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности, сообщил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что получил краткие отчеты о результатах первых встреч.

"В настоящее время есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины", — подчеркнул глава государства.

Напомним, "Телеграф" писал, что в воскресенье, 23 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала "мирный план" Трампа. По ее убеждению, Украина не может иметь ограничений в отношении собственных вооруженных сил, а границы не могут меняться силой.