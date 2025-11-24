План Трампа "піде в смітник". Політолог розклав по поличках, що відбувається навколо мирної угоди

Без ЄС мирні переговори неможливі, бо Євросоюз має "контрольний пакет" в санкціях проти РФ

Перша редакція "мирного плану" США є не ультиматумом, як здалося спочатку, а першим документом, на основі якого будуватимуть більш предметні договори. Цей документ "піде в смітник", проте деякі з 28 пунктів залишаться в договорі, який Україна рано чи пізно підпише.

Що треба знати:

З різних причин Трамп дуже хоче досягнути мирної угоди між Україною та РФ

Він зацікавлений зробити це до весни наступного року

Активна частина українського суспільства проти мирного договору та активно критикуватиме його

Про це пише політолог, журналіст та народний депутат 8-го скликання Вадим Денисенко, який нагадав, що президент США Дональд Трамп фактично втретє (вперше Овальний кабінет, вдруге — Аляска) пропонує Україні одні й ті самі неприйнятні угоди. Денисенко спробував зрозуміти логіку глави США. Хоча нардеп впевнений, що фінальна редакція угоди буде іншою, деякі з 28 пунктів все одно залишаться у документі.

Журналіст назвав шість важливих моментів. Перший — Трамп вважає, що зупинка війни неможлива без окупації Донбасу Росією.

Другий момент — президент США хоче заробити грошей для своєї країни на майбутній угоді. Росіяни успішно "продають" Трампу цю опцію.

Дмітрієв (спецпредставник президента РФ, — ред.) — це економічний бек офіс, який запаковує пропозиції в бізнес речі. Ми ж пішли куди гіршим шляхом, підписавши угоду про мінерали. Все, що можна з нас взяти без зобовʼязань вже взято. Зрештою, уявити собі економічний бек-офіс в наших широтах неможливо. Причина — тебе відразу звинуватять в корупції, — пише Денисенко

Третій важливий нюанс в тому, що Трамп не хоче брати будь-які зобовʼязання в цій угоді. Четверте, що важливо не упустити з уваги — президент США дуже прагне заморозити війну до початку великих переговорів з Китаєм, тим самим привʼязавши Європу до себе.

П'яте — треба мати на увазі, що Трамп дуже хоче завершити війну в Україні. Як саме — вторинне питання для нього. Шостий фактор — президент США намагається відвести увагу від теми Епштейна перемогами на зовнішньому фронті.

Я не відкриваю тут Америку, я всього лише констатую факти, які у нас чомусь ігноруються більшістю дипломатів та експертів. Зараз також варто звернути увагу на те, що Білий дім провів роботу над помилками і вирішив підстрахуватися, Вадим Денисенко

Він нагадав, що після зустрічі Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці, проти тодішньої угоди (вона була дуже подібною до теперішніх 28 пунктів) виступила вся американська преса. Трамп зробив висновки та тепер діє хитріше, пише Денисенко. Тому, "чудес у вигляді "бунту американських медіа", який ми побачили після зустрічі на Алясці більше не буде".

"Мирна угода" з'явилася на тлі корупційного скандалу в Україні

Також варто нагадати: все це відбувається на фоні глобального корупційного скандалу в Україні та напередодні того моменту, коли в України закінчаться гроші, а ЄС поки не готовий дати нам 70 млрд. в 2026 році. І не забувайте: корупційний скандал нікуди в найближчі місяці не зникне. Він перейде в менш гарячу фазу, але час від часу бензин у вогонь буде підливатися, Вадим Денисенко

Моменти, на які варто звернути увагу

Денисенко виділив кілька важливих моментів, які, на його думку, в Україні випускають з уваги.

1. Без ЄС мирні переговори неможливі, бо Євросоюз має контрольний пакет в санкціях проти РФ. А ЄС, пише Денисенко, виступатиме за продовження війни поки не отримає безпекові гарантії для себе.

2. В листопаді 2026 року у США відбудуться вибори. Через це вже у березні-травні Трампу потрібен результат на треку мирної угоди між Україною та Росією.

3. Ніхто у світі, крім України та Балтійських країн не хоче розвалу Росії.

Чудес не буде і Росія найближчим часом не розвалиться, а Китай не захопить Сибір. Також надважливо зрозуміти: ціль Путіна не лише території. Його мега ціль, щоб його визнали третім полюсом світу. Це неможливо, як на мене, але коли ми читаємо пункт про повернення Росії до Великої вісімки, це те, без чого надскладно уявити майбутній договір, — пише екснардеп

4. На думку Денисенка, активна частина українського суспільства не підтримує угоди з Росією. Тому вона критикуватиме його у будь-якому разі.

У нас склався такий собі консенсус, який можна звести до формули: політики (Зеленський) мають самі щось підписати, а ми (активна частина суспільства) потім будемо їх (його) жорстко критикувати. Ну а влада у відповідь підготує своїх експертів, які будуть вести контр війну. У нас зараз є певне негласне табу на обговорення по суті. Ми живемо в нашій улюбленій логіці "все або нічого", помноженій на логіку виборів в якій живуть українські еліти, — пише він

5. При цьому ані влада, ані навіть опозиція не вважають за потрібне провести закриті дискусії по мирному плану Трампа. Саме на них мали б виробити "червоні лінії" та план, як далі вести дискусію.

Повторюся, частина із цих 28 пунктів залишиться в договорі, який Україна рано чи пізно підписуватиме, — резюмував Денисенко

Як повідомляв "Телеграф", західні ЗМІ пишуть, що Росія може відкинути мирний план Трампа після змін, що в нього внесуть після консультацій У Женеві.