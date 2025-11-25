Як Європа переписала "мирний план" Трампа і чому він не сподобався Кремлю

Європейці запропонували змінити низку важливих пунктів

Видання The Telegraph та агентство Reuters опублікували контрплани Європи, які стали відповіддю на "мирний план" президента США Дональда Трампа. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що умови, запропоновані США, більш прийнятні, ніж європейські.

"Телеграф" вирішив розглянути, чим відрізняються два ці документи, один з яких не сподобався Кремлю.

Європейці взяли за основу план Трампа, внісши туди свої зміни. Деякі пункти були відкориговані, інші виключені. Після цього документ виглядав наступним чином.

1. Суверенітет України буде підтверджено.

2. Буде досягнуто згоди про повний і всеосяжний ненапад між Росією, Україною та НАТО. Усі неясності останніх 30 років будуть усунені.

Пункт 3 плану США було видалено. Раніше в ньому йшлося: "Очікується, що Росія не вторгатиметься на територію своїх сусідів, а НАТО не розширюватиметься далі".

4. Після підписання мирної угоди розпочнеться діалог між Росією та НАТО для розгляду всіх проблем безпеки та створення умов деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для взаємозв’язку та майбутніх економічних можливостей.

З цього пункту видалено слова "за посередництва США".

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність української армії у мирний час буде обмежено 800 000 осіб.

Нагадаємо, що в американському плані це обмеження становило 600 000 осіб.

7. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу всіх членів Альянсу, а зараз його немає.

У плані Трампа було зазначено, що відмова від членства України в НАТО закріплюється як у її Конституції, так і статуті альянсу.

8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням на території України у мирний час.

В останньому пункті було додано слова "у мирний час".

9. Винищувачі НАТО будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США, яка відображає п’яту статтю.

У плані США п’ята стаття не згадувалась.

a) США отримають компенсацію за гарантію

b) Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії.

В американській версії причиною втрати гарантій також вважався повітряний удар по Москві чи Санкт-Петербургу.

c) Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, крім рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, а будь-яке визнання нової території та всіх інших переваг цієї угоди буде скасовано.

11. Україна має право на членство в ЄС та отримає короткостроковий пільговий доступ на ринок Європи, поки це питання перебуває на розгляді.

12. Пакет масштабних глобальних заходів щодо реконструкції України, включаючи, крім іншого:

a) Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі швидкого зростання, включаючи технології, центри обробки даних та проєкти в галузі штучного інтелекту.

b) Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включаючи трубопроводи та газосховища.

c) Спільні зусилля щодо відновлення територій, що постраждали від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст та житлових районів.

d). Розвиток інфраструктури.

е) Видобуток корисних копалин та природних ресурсів.

f) Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія поступово реінтегруватиметься у світову економіку.

У плані Трампа — Країна буде реінтегрована.

a) Питання ослаблення санкцій обговорюватимуться та узгоджуватимуться поетапно і в кожному конкретному випадку.

b). Сполучені Штати укладуть довгострокову Угоду про економічне співробітництво для досягнення взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, рідкісноземельних металів, спільних проєктів в Арктиці, а також різних інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

Однак європейська пропозиція виключає пункт, за яким США отримували б 50 відсотків майбутніх прибутків від заморожених російських активів, інвестованих в Україну.

c) Росію знову запросять до "Великої вісімки".

14. Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, у тому числі коштом російських суверенних активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

В американській версії – 100 млрд доларів інвестують у проєкти відновлення України під егідою США; решта буде вкладено в американо-російський інвестиційний інструмент.

15. Буде створена спільна цільова група з безпеки за участю США, України, Росії та європейців для просування та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

У плані Трампа – Буде створено спільну американсько-російську робочу групу з питань безпеки.

16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.

17. США та Росія домовилися продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль (ДНЯЗ) над нею, включаючи угоду про справедливий старт.

18. Україна погоджується залишатися без’ядерною державою у рамках ДНЯЗ.

19. Запорізька АЕС буде знову запущена під наглядом МАГАТЕ, а електроенергія, що виробляється, буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50 на 50.

20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

В американському варіанті – Країни боротимуться з расизмом та нацизмом, запроваджуючи у школах програми толерантності, скасовуючи дискримінаційні заходи та захищаючи права меншин та ЗМІ.

21. Території

Україна зобов’язується не повертати окуповані суверенні території військовим шляхом. Переговори про територіальний обмін розпочнуться з лінії зіткнення.

У плані Трампа у цьому пункті було прописано таке:

a) Крим, Луганськ та Донецьк будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами.

b) Херсон та Запоріжжя будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме фактичне визнання вздовж лінії зіткнення

c) Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює поза п’ятьма регіонами.

d) Україна виведе свої війська з контрольованої нею частини Донецької області, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною територією Російської Федерації. Російські війська не увійдуть до цієї демілітаризованої зони.

22. Після погодження майбутніх територіальних угод Російська Федерація та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Будь-які гарантії безпеки не будуть застосовуватись у разі порушення цього зобов’язання.

23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро з комерційною метою, і буде досягнуто угоди про вільне переміщення вантажів зерна через Чорне море.

24. Буде створено гуманітарний комітет для розв'язання відкритих питань:

a) Усі полонені, що залишилися, і тіла будуть обмінені за принципом "всіх на всіх".

b) Усі затримані цивільні особи та заручники будуть повернуті, включаючи дітей.

c) Буде реалізовано програму возз’єднання сімей.

d) Буде вжито заходів щодо полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори якнайшвидше після підписання мирної угоди.

У американській версії – протягом 100 днів.

26. Буде вжито заходів щодо полегшення страждань жертв конфлікту.

У варіанті США — Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред’являти претензій і не розглядати скарги надалі.

27. Ця угода матиме обов’язкову юридичну силу. Її реалізація контролюватиметься і гарантуватиметься Радою з питань миру під головуванням президента Дональда Трампа.

28. Після того як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після відведення обох сторін до узгоджених точок для початку реалізації угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.

Раніше знайомі з обговоренням та перебігом переговорів у Женеві джерела газети Financial Times повідомляли, що план було скорочено з 28 до 19 пунктів, проте співрозмовники WP стверджували, що остаточна кількість пунктів ще не погоджена.

Нагадаємо, 25 листопада відбудеться відеоконференція "Коаліції охочих", де лідери продовжать оцінку подальших кроків для реалізації "мирного плану".