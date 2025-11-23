Зеленский быстро ответил Трампу о "неблагодарности" Украины

Украинский лидер не стал обострять отношения

Лидерство Соединенных Штатов важно. Украина благодарна за все, что Америка и президент Дональд Трамп делают ради безопасности.

Украина сохраняет максимальную конструктивность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Что нужно знать

В Женеве проходит обсуждение мирного плана

Команды переговорщиков нашли общий язык

Украине необходим результат, приближающий страну к миру и безопасности

По его словам, команды переговорщиков в Женеве работают с партнерами.

"Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы был практический результат, который приближал бы Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности.

Отметим, 23 ноября в швейцарской Женеве проходит обсуждение "мирного плана" между представителями США, Украины, Британии, Франции и Германии. Окончательный вариант соглашения должен быть согласован на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Украинская делегация в Женеве

Делегация США в Женеве

Украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. С американской стороны на встрече представлены государственный секретарь США Марк Рубио, министр армии Дэн Дрисколл и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф.

Напомним, "Телеграф" писал, что российский президент Владимир Путин сделал ряд заявлений по "мирному плану" президента США Дональда Трампа. Глава Кремля убежден, что нынешняя версия документа на 28 пунктов — "модернизированная версия" проекта соглашения, который был ранее.

