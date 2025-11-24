Мирний план США для України: ЗМІ назвали тривожний нюанс

Напружена робота триває, проте Кремль може обнулити її результати

Мирний план, над яким 23 листопада у Женеві працювали делегації України та США, Росія може відкинути. Держсекретар США Марко Рубіо, який назвав ці консультації "найпродуктивнішими" та "найрезультативнішими", уникав відповіді на питання про поступки з боку Росії.

Що треба знати:

Україна та США досягли успіху у роботі над мирним планом, в документ внесли зміни

Однак Кремль може відмовитися від оновленої редакції майбутньої угоди

Чи чинитиме Вашингтон тиск на РФ заради поступок з її боку — головне та відкрите питання

Як пише CNN, навіть якщо нинішній проєкт мирної пропозиції США буде прийнятним для України, цілком можливо, що у зміненому вигляді Росія не схоче погодитися на нього. Видання нагадує, що Москва послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог. Водночас США досі чинили на Кремль лише обмежений тиск щодо мирної угоди.

Зазначається, що говорячи про позитивні результати переговорів з представниками України щодо мирної угоди, Марко Рубіо неодноразово уникав спроб журналіста запитати його, чи очікують США також від Росії, а не лише від України, якихось суттєвих поступок.

Але якщо Білий дім справді серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеохоплюючим миром" в Україні, то найкращим варіантом може бути переконати Кремль піти на компроміс, — пише Метью Ченс, головний кореспондент CNN з питань міжнародних справ

Трамп задоволений результатами переговорів з Україною у Женеві

Водночас президент США Дональд Трамп, за словами Рубіо, задоволений результатами консультацій у Женеві 23 листопада. Нагадаємо, за підсумками роботи Вашингтон та Київ опублікували спільну заяву.

Переговори в Женеві — що відомо

У неділю, 23 листопада у Женеві відбувався інтенсивний дипломатичний процес між Києвом та Вашингтоном щодо мирного плану для України. Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З американської сторони у зустрічі брали участь державний секретар США Марко Рубіо, міністр армії Ден Дрісколл та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.

Переговори в Женеві

Після чергового раунду переговорів секретар РНБО, член делегації України Рустем Умєров заявив, що поточна редакція мирного плану перебуває на завершальному етапі узгодження та вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів назвав їх "найпродуктивнішими" і "найрезультативнішими". Він уточнив, що команда Вашингтона вносить у мирний план "деякі зміни".

Як повідомляв "Телеграф", 20 листопада США представили новий "мирний план" для України. Він складається з 28 пунктів, що є дуже вигідними для РФ та несправедливими щодо жертви її агресії — України. Наприклад, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння. Також є в ньому й інші мрії Кремля стосовно статусу російської мови та церкви Московського патріархату в Україні. Триває інтенсивний дипломатичний процес, щоб зробити угоду більш вигідною для нас.