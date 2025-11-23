"Украина не может иметь ограничений…" Урсула фон дер Ляйен отреагировала на "мирный план" Трампа

Глава Еврокомиссии утверждает, что ЕС должен сыграть центральную роль в мирном соглашении

В воскресенье, 23 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала "мирный план" Трампа. По ее убеждению, Украина не может иметь ограничений в отношении собственных вооруженных сил, а границы не могут меняться силой.

Что нужно знать:

Глава Еврокомиссии считает, что Евросоюз должен сыграть центральную роль в мирном соглашении по Украине

Урсула фон дер Ляйен назвала три ключевые вещи, необходимые для справедливого мира в Украине

По ее словам, ЕС вместе с Украиной и Канадой организует саммит Международной коалиции по возвращению украинских детей

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что любой достоверный и устойчивый мирный план должен прежде всего остановить убийства и положить конец войне, не закладывая в то же время основы для будущего конфликта.

Урсула фон дер Ляйен назвала три ключевых элемента, необходимых для справедливого и длительного мира и обеспечения суверенитета Украины.

Границы не могут меняться силой. Украина как суверенное государство не может иметь ограничений относительно собственных вооруженных сил, которые оставляли бы страну уязвимой к будущим атакам и тем самым подрывали бы европейскую безопасность. Центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу.

"Они сделали выбор в пользу европейского пути. Он начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш Единый рынок и нашу оборонную промышленную базу и, наконец, со вступления в наш Союз", – сказала она.

Политик добавила, что Евросоюз продолжит совместную работу с Украиной, государствами-членами, Коалицией желающих и Соединенными Штатами, чтобы достичь реального прогресса на пути к миру.

"Ключевой элемент, который должен быть составной частью любого соглашения: возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией. Среди всех ужасов, которые развязала российская война, ни одно не ранит так глубоко. Десятки тысяч мальчиков и девочек до сих пор содержатся в России — напуганные, оторванные от родных. "Мы должны поставить этих детей в центр глобальной повестки дня", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС вместе с Украиной и Канадой организует саммит Международной коалиции по возвращению украинских детей.

"Мы не остановимся, пока каждый ребенок не будет воссоединен с семьей, в его доме — там, где он должен быть", – резюмировала глава Еврокомиссии.

