От войны до влияния: что Шри-Ланка поняла об Украине раньше Запада
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос о начале восприятия Украины как независимого игрока, строящего собственный суверенитет и помогающего в этом другим:
Я люблю искать "слабые сигналы" — едва заметные изменения в риторике или восприятии, свидетельствующие о рождении новых стратегических трендов. Один из таких сигналов пришел не из Вашингтона или Брюсселя, а из пространства X (Twitter), от независимого аналитика из Шри-Ланки Шанаки Переры (Shanaka Perera).
На фоне академических текстов пост Переры может показаться незначительным, но его credential (мандат на экспертность) уникален. Шриланкиец, живущий между Коломбо и Мельбурном, Перера — человек, лично переживший государственный крах 2022 года на Шри-Ланке: дефолт, топливные очереди и отключения электричества.
Он видел, как государство разваливается изнутри. Это дает ему оптику, которой лишены западные think tanks: он пишет как человек, знающий цену выживания, когда система рушится. Украина в его видении — это идеальная иллюстрация его собственной книги о восстановлении: маленькое государство, которое из-за кризиса приобретает уникальный капитал и конвертирует его в суверенитет.
Анализируя украинскую помощь странам Персидского залива, Перера формулирует тезисы, которые ломают привычные шаблоны:
Знание как актив: Уникальный боевой опыт — это стратегический актив, конвертируемый в суверенитет вне традиционных каналов власти.
Монополия на компетентность: Украина построила монополию на операционное мастерство, которое невозможно купить за деньги — только передать через прямой контакт с людьми.
Автономия от Вашингтона: Транзакция "Киев-Залив" происходит вопреки публичной позиции США, а не благодаря ей. Это игра взрослых, суверенных игроков.
Структурная связь: Цепь "Иран-Россия-Shahed-Украина-Залив" является структурной и логической, а не случайным стечением обстоятельств.
Почему это "слабый сигнал"?
Издание Dronelife или Globe and Mail также фиксируют этот факт: реальная, проверенная экспертиза по дронам существует только в Украине. Но они обрисовывают это как оборонно-технологический тренд.
Перера – единственный, кто видит здесь геополитический уровень. Большинство голосов Глобального Юга по-прежнему смотрят на войну в Украине сквозь призму "Запад против остальных", где Украина — только проект Запада. Перера совершает принципиальный разрыв с этой логикой. Он видит Украину как независимого игрока, который строит свой суверенитет и помогает другим строить его.
Сигнал становится значимым через два фактора:
Синхронная конвергенция: Fortune, NBC News, Breaking Defense и Al Jazeera одновременно зафиксировали факты помощи Украине странам Залива. Но только Перера синтезировал эти факты в политический тезис о суверенитете.
Сам Зеленский артикулировал эту логику: "Мы помогаем защищаться тем, кто помогает нам". Это не гуманитаризм — жесткая, транзакционная дипломатия суверенного государства.
То, что этот тезис первым четко сформулировал шриланкиец с опытом коллапса, а не вашингтонский аналитик, само по себе является частью нового тренда. Мир начинает видеть Украину не как жертву, нуждающуюся в защите, а как источник уникальных компетенций, необходимых для выживания в XXI веке.
Источник: публикация Семиволоса в Facebook