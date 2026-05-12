Случайность или знак? Почему главная сцена Евровидения 2026 засияла украинскими цветами

Сцена признана самой технической в истории песенного конкурса

В Вене продолжается первый полуфинал 70-го Евровидения 2026 года. Главная сцена конкурса на арене Wiener Stadthalle оформлена в насыщенных сине-желтых оттенках, что напоминает украинский флаг. На самом деле, с нашей страной этот выбор имеет кое-что общее.

Это не просто случайное совпадение или "игра света" — концепция сцены этого года действительно построена вокруг идеи свободы, единства и света, прорывающегося сквозь темноту. Над сценой работал известный немецкий сценограф Флориан Видер – настоящий "ветеран" конкурса. Для него это уже десятое "Евровидение", над которым он работает.

Ранее он создавал сценические концепты для конкурсов в 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 и 2025 годах. Именно Видер предложил соединить классическую эстетику Вены с ультрасовременными LED-технологиями.

Освещением занимался британский дизайнер Тим Раутледж, который уже работал над Евровиденьем в Ливерпуле и Базеле и даже получил BAFTA за свою работу. По его словам, команда хотела создать сцену, которая будет выглядеть "кинематографически", но в то же время будет экологичнее предыдущих шоу.

Сцена Евровидения 2026.

Сама сцена – гигантская. Ее площадь составляет около 2000 квадратных метров, а вес – более 210 тонн. Для шоу установили более 2100 световых приборов, более 8500 индивидуально управляемых светодиодов и 80 подвижных подъемных систем, создающих эффект "живого" света. Организаторы говорят, что это одна из самых технологичных сцен в истории конкурса.

В этом году конкурс проходит в Вене после победы австрийского артиста JJ с песней "Wasted Love". Гранд-финал запланирован на 16 мая, а полуфиналы проходят 12 и 14 мая. В конкурсе принимают участие 35 стран. Украину в этом году представляет Leléka с песней "Ridnym".

