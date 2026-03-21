Від війни до впливу: що Шрі-Ланка зрозуміла про Україну раніше за Захід

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про початок сприйняття України як незалежного гравця, що будує власний суверенітет і допомагає в цьому іншим:

Я люблю шукати "слабкі сигнали" — ледь помітні зміни в риториці чи сприйнятті, які свідчать про народження нових стратегічних трендів. Один із таких сигналів прийшов не з Вашингтона чи Брюсселя, а з простору X (Twitter), від незалежного аналітика зі Шрі-Ланки Шанаки Перери (Shanaka Perera).

На тлі академічних текстів пост Перери може здатися незначним, але його credential (мандат на експертність) унікальний. Шріланкієць, що живе між Коломбо та Мельбурном, Перера — людина, яка особисто пережила державний крах 2022 року в Шрі-Ланці: дефолт, паливні черги та відключення електрики.

Він бачив, як держава розвалюється зсередини. Це дає йому оптику, якої позбавлені західні think tanks: він пише як людина, що знає ціну виживання, коли система руйнується. Україна в його баченні — це ідеальна ілюстрація його власної книги про відновлення: маленька держава, яка через кризу набуває унікального капіталу і конвертує його в суверенітет.

Аналізуючи українську допомогу країнам Перської затоки, Перера формулює тези, які ламають звичні шаблони:

Знання як актив: Унікальний бойовий досвід — це стратегічний актив, що конвертується в суверенітет поза традиційними каналами влади.

Монополія на компетентність: Україна збудувала монополію на операційну майстерність, яку неможливо купити за гроші — лише передати через прямий людський контакт.

Автономія від Вашингтона: Транзакція "Київ–Затока" відбувається всупереч публічній позиції США, а не завдяки їй. Це гра дорослих, суверенних гравців.

Структурний зв'язок: Ланцюг "Іран–Росія–Shahed–Україна–Затока" є структурним і логічним, а не випадковим збігом обставин.

Чому це "слабкий сигнал"?

Видання Dronelife чи Globe and Mail також фіксують цей факт: реальна, перевірена експертиза щодо дронів існує лише в Україні. Але вони описують це як оборонно-технологічний тренд.

Перера — єдиний, хто бачить тут геополітичний рівень. Більшість голосів Глобального Півдня досі дивляться на війну в Україні крізь призму "Захід проти решти", де Україна — лише проєкт Заходу. Перера робить принциповий розрив із цією логікою. Він бачить Україну як незалежного гравця, що будує власний суверенітет і допомагає іншим будувати їхній.

Сигнал стає значущим через два фактори:

Синхронна конвергенція: Fortune, NBC News, Breaking Defense та Al Jazeera одночасно зафіксували факти допомоги Україні країнам Затоки. Але лише Перера синтезував ці факти в політичну тезу про суверенітет.

Сам Зеленський артикулював цю логіку: "Ми допомагаємо захищатися тим, хто допомагає нам". Це не гуманітаризм — це жорстка, транзакційна дипломатія суверенної держави.

Те, що цю тезу першим чітко сформулював шріланкієць із досвідом колапсу, а не вашингтонський аналітик, — саме по собі є частиною нового тренду. Світ починає бачити Україну не як жертву, що потребує захисту, а як джерело унікальних компетенцій, необхідних для виживання у ХХІ столітті.

Джерело: публікація Семиволоса в Facebook