Бензин и дизель продолжают дорожать: какие уже цены на АЗС и ждать ли 100 грн за литр

Скачок цен вызван кризисом на Ближнем Востоке

Цены на горючее в Украине за выходные выросли. По состоянию на понедельник, 23 марта, литр дизеля на столичных заправках стоит около 90 гривен, стоимость бензина также пошла вверх.

Цены на топливо в Украине 23 марта

Как рассказал Telegram-канал Новости.LIVE, цена на дизельное топливо стартует с отметки в 85,90 грн за литр. Литр 95-го бензина стоит от 73,90 до — 78,99 грн за литр. Стоимость премиального 100-го — до 84,99 грн. Цены на автомобильный газ пока остаются стабильными, на уровне 46,98 грн за литр.

Почему дорожают бензин и дизель в Украине

Из-за кризиса на Ближнем Востоке стоимость нефти резко пошла вверх. Импорт горючего формирует более 96% украинского рынка, поэтому цены на бензин и дизель на заправках выросли, и этот процесс продолжается.

Бензин будет по 100 гривен за литр?

Экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук объяснил "Телеграфу", что по состоянию на 20 марта импорт, формирующий более 96% украинского рынка, за неделю прибавил в цене 8,5% на дизельное топливо и почти 8% на бензин. В денежном выражении это означает 113,6 доллара за тонну дизтоплива и 93,5 доллара за тонну бензина.

По его мнению, если операторы решат полностью заложить рост импортных цен в розницу, то уже на этой неделе может произойти подорожание в диапазоне 5-6,5 грн/л. Бензин, по оценке эксперта, может прибавить 5-5,5 грн/л, дизель — 6-6,5 грн/л.

Перспективы 5–6 грн/л повышения на следующей неделе (с 23 марта — ред.) есть. Произойдет это, или нет, и до какой цифры мы дойдем — пока никто вам не скажет, — подчеркнул Косянчук

В то же время эксперт призывает не поддаваться панике из-за слухов о бензине по 100 грн/л. По его словам, ни один эксперт не может назвать конкретную цифру, потому что рынок продолжает расти на фоне углубления кризиса в Персидском заливе.

Напомним, как рассказал "Телеграфу" директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в Украине возможны определенные ограничения на покупку горючего. Он дал прогноз, будут ли они жесткими.