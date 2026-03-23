Бензин та дизель продовжують дорожчати: які вже ціни на АЗС та чи чекати 100 грн за літр

Стрибок цін викликаний кризою на Близькому сході

Ціни на пальне в Україні за вихідні зросли. Станом на понеділок, 23 березня, літр дизелю на столичних заправках коштує майже 90 гривень, вартість бензину також пішла вгору.

Ціни на пальне в Україні 23 березня

Як розповів Telegram-канал Новини.LIVE, ціна на дизельне пальне стартує з позначки 85,90 грн за літр. Літр 95-го бензину коштує від 73,90 до — 78,99 грн за літр. Вартість преміального 100-го — до 84,99 грн. Ціни на автомобільний газ поки залишаються стабільними, на рівні 46,98 грн за літр.

Чому дорожчають бензин та дизель в Україні

Через кризу на Близькому Сході вартість нафти різко пішла вгору. Імпорт пального формує понад 96% українського ринку, тому ціни на пальне на заправках зросли, і цей процес триває.

Бензин буде по 100 гривень за літр?

Експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук пояснив "Телеграфу", що станом на 20 березня імпорт, який формує понад 96% українського ринку, за тиждень додав у ціні 8,5% на дизельне пальне та майже 8% на бензин. У грошовому вимірі це означає 113,6 долара за тонну дизпального та 93,5 долара за тонну бензину.

На його думку, якщо оператори вирішать повністю закласти зростання імпортних цін у роздріб, то вже на поточному тижні може відбутися подорожчання в діапазоні 5-6,5 грн/л. Бензин, за оцінкою експерта, може додати 5-5,5 грн/л, дизель — 6-6,5 грн/л.

Перспективи 5–6 грн/л підвищення на наступному тижні (з 23 березня, — ред.) є. Чи це відбудеться, чи ні і до якої цифри ми дійдемо — поки що ніхто вам не скаже, — наголосив Косянчук

Водночас експерт закликає не піддаватися паніці через чутки про бензин по 100 грн/л. За його словами, жоден експерт не може назвати конкретну цифру, адже ринок продовжує зростати на тлі поглиблення кризи в Перській затоці.

Нагадаємо, як розповів "Телеграфу" директор консалтингової групи А‑95 Сергій Куюн, в Україні можливі певні обмеження на купівлю пального. Він дав прогноз, чи будуть вони жорсткими.