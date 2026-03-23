Рус

Бензин та дизель продовжують дорожчати: які вже ціни на АЗС та чи чекати 100 грн за літр

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Заправити машину стає все дорожче Новина оновлена 23 березня 2026, 11:34
Заправити машину стає все дорожче.

Стрибок цін викликаний кризою на Близькому сході

Ціни на пальне в Україні за вихідні зросли. Станом на понеділок, 23 березня, літр дизелю на столичних заправках коштує майже 90 гривень, вартість бензину також пішла вгору.

Ціни на пальне в Україні 23 березня

Як розповів Telegram-канал Новини.LIVE, ціна на дизельне пальне стартує з позначки 85,90 грн за літр. Літр 95-го бензину коштує від 73,90 до — 78,99 грн за літр. Вартість преміального 100-го — до 84,99 грн. Ціни на автомобільний газ поки залишаються стабільними, на рівні 46,98 грн за літр.

Чому дорожчають бензин та дизель в Україні

Через кризу на Близькому Сході вартість нафти різко пішла вгору. Імпорт пального формує понад 96% українського ринку, тому ціни на пальне на заправках зросли, і цей процес триває.

Бензин буде по 100 гривень за літр?

Експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук пояснив "Телеграфу", що станом на 20 березня імпорт, який формує понад 96% українського ринку, за тиждень додав у ціні 8,5% на дизельне пальне та майже 8% на бензин. У грошовому вимірі це означає 113,6 долара за тонну дизпального та 93,5 долара за тонну бензину.

На його думку, якщо оператори вирішать повністю закласти зростання імпортних цін у роздріб, то вже на поточному тижні може відбутися подорожчання в діапазоні 5-6,5 грн/л. Бензин, за оцінкою експерта, може додати 5-5,5 грн/л, дизель — 6-6,5 грн/л.

Перспективи 5–6 грн/л підвищення на наступному тижні (з 23 березня, — ред.) є. Чи це відбудеться, чи ні і до якої цифри ми дійдемо — поки що ніхто вам не скаже, — наголосив Косянчук

Водночас експерт закликає не піддаватися паніці через чутки про бензин по 100 грн/л. За його словами, жоден експерт не може назвати конкретну цифру, адже ринок продовжує зростати на тлі поглиблення кризи в Перській затоці.

Нагадаємо, як розповів "Телеграфу" директор консалтингової групи А‑95 Сергій Куюн, в Україні можливі певні обмеження на купівлю пального. Він дав прогноз, чи будуть вони жорсткими.

Теги:
#Бензин #Ціни #Дизель #Неякісне пальне #Пальне