Будет ли бензин по 100 грн: эксперт объяснил, что происходит с ценами

Если геополитическая ситуация изменится, ситуация на рынке горючего будет кардинально иной

Леонид Косянчук, экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, констатирует: импорт топлива, который формирует более 96% украинского рынка, за последние семь дней существенно прибавил в цене. "Телеграф" узнал у эксперта, чего ожидать от цен на топливо.

В первую очередь он призывает не поддаваться панике из-за публикаций о бензине по 100 грн/л, подчеркивает: ни один эксперт сегодня не может назвать конкретную цифру, так как рынок продолжает расти на фоне углубления кризиса в Персидском заливе. Поэтому верить таким прогнозам — преждевременно.

В то же время объективные предпосылки для подорожания действительно существуют. Импорт, формирующий более 96% украинского рынка, за последнюю неделю прибавил в цене 8,5% на дизельное топливо и почти 8% на бензин. В денежном выражении это означает 113,6 долларов за тонну дизтоплива и 93,5 долларов за тонну бензина.

"Это создает предпосылки для подорожания. Насколько быстро это произойдет и произойдет ли вообще — все зависит от совести и аппетитов наших операторов розничного рынка", — подчеркнул Косянчук.

Если операторы решат полностью заложить рост импортных цен в розницу, то на следующей неделе можно ожидать повышения в диапазоне 5-6,5 грн/л. Бензин, по оценке эксперта, может прибавить 5-5,5 грн/л, дизель — 6-6,5 грн/л. Впрочем, окончательное решение остается за сетями АЗС.

Что может произойти с ценами на топливо на следующей неделе

Косянчук обращает внимание на спрэд между премиальными сетями и нижним ценовым сегментом. Сегодня он составляет около 5 грн/л на бензине и 8 грн/л на дизельном топливе. Этот разрыв, по его словам, формируется, в частности, из-за того, что оптовые цены за неделю повысились до 70-80 грн/л (если брать конкретный показатель — 88,5 грн/л за неделю).

Эксперт объясняет механизм следующим образом: к цене на оптовом сегменте добавляются постоянные затраты на содержание АЗС и логистику. Если взять минимальную розничную цену на дизтопливо (73,9 грн/л) и добавить к ней имеющийся спрэд в 8 грн, то получается уровень премиальных сетей — около 81,9 грн/л. При этом максимальные цены на дизтопливо сегодня составляют почти 72 грн/л, а минимальные — 73,9 грн/л.

"Перспективы 5–6 грн/л повышения на следующей неделе есть. Это произойдет или нет и до какой цифры мы дойдем — пока никто вам не скажет", — резюмирует Косянчук.

Леонид Косянчук

Главным фактором неопределенности остается ход войны на Ближнем Востоке.

"Если на следующей неделе закончатся боевые действия, будет совсем другая картина. Не закончится — будем продолжать и дальше ужасать вас неприятными новостями", — подытожил он.

