Заправился — получил кэшбек, но не на бензин: в чем подвох и куда тратить деньги

В Украине запустили возврат средств после покупки горючего до 1000 грн в месяц

Кешбек на топливо уже работает в Украине, но имеет интересное ограничение. Хотя государство возвращает часть расходов, использовать эти деньги на бензин, автогаз или дизель не получится.

Где можно получить кэшбек

На момент запуска к программе уже присоединились около 20 сетей автозаправочных станций: Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, BRSM-Нафта, SOCAR, KLO, AMIC Energy, Avantage7, BVS, MOTTO, Parallel, CHIPO, Autotrans, RODNIK, MANGO, MARSHAL, MARTIN, БАРС, RLS, АЗС 24/7, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy. Правительство обещает, что список участников будет постепенно расширяться.

Как работает программа

Механизм начисления кэшбека очень прост. Для тех, кто уже пользуется программой "Национальный Кэшбэк", никаких дополнительных действий не нужно — достаточно оплачивать топливо банковской картой, подключенной к программе.

Новым пользователям необходимо:

открыть карту в банке-партнере;

подключить ее к программе;

рассчитываться ею при покупке горючего.

Кешбек начисляется автоматически и отображается в приложении Действие. Важно: он доступен только при безналичной оплате и начисляется на следующий месяц после расходов. Получить можно максимально 1000 грн.

Кешбек на горючее: основные данные

Размер компенсации

Ставка кэшбека зависит от вида горючего:

15% — дизель;

10% — бензин;

5% – автогаз.

По оценкам правительства это позволяет экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

На что можно потратить кэшбек

Полученные средства на повторную заправку потратить нельзя. Их можно использовать на:

оплату коммунальных услуг

приобретение лекарств и медицинских товаров украинского производства

покупку продовольствия

оплату почтовых услуг

покупку книг

благотворительные взносы в поддержку ВСУ.

