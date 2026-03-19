Кешбэк за топливо действует не на всех заправках: где и сколько можно экономить

Денис Подставной
В Украине компенсируют часть затрат на топливо Новость обновлена 19 марта 2026, 13:57
В Украине компенсируют часть затрат на топливо.

Максимальная сумма компенсации ограничена тысячей гривен

С 20 марта 2026 года в Украине начнет работать новая программа, направленная на поддержку граждан. Она предусматривает частичную компенсацию затрат на заправку — кешбэк за покупку топлива.

"Телеграф" рассказывает о том, как будут работать компенсации. Программа будет действовать в рамках "Национального кэшбека" до 1 апреля 2026 года и ею предусмотрены следующие ставки выплат:

  • 15% кэшбека на дизельное топливо;
  • 10% кэшбека на бензин;
  • 5% кэшбека на автогаз.

Важно: максимальная сумма компенсации ограничена тысячей гривен.

Какие заправки уже присоединились к кешбэку на топливо?

Пока известно, что к программе присоединились:

  • WOG,
  • Ukrnafta,
  • OKKO,
  • KLO,
  • БРСМ
  • и другие сети АЗС.

Сколько можно экономить

Ранее "Телеграф" уже подсчитал, что экономия с помощью данных выплат может составлять сотни гривен.

Подсчет:

Для жителя Киева пробег в среднем составляет около 800 км в месяц (дом-работа, пробки, выходные). При таком режиме и актуальных ценах на киевских заправках по состоянию на 12 марта 2026 года выплаты будут следующими:

  • Дизель: заправка на 72 литра обойдется примерно в 5350 грн. С кэшбеком 15% вы получите обратно 803 грн.
  • Бензин (А-95): на тот же пробег уйдет около 72 литров (около 5 000 грн). При 10% кэшбека на карту вернется 500 грн.
  • Автогаз: расход будет больше (около 88 литров), что будет стоить 3 700 грн. С кэшбеком 5% выплата составит 185 грн.
Кешбэк на топливо. Инфографика - Телеграф
Как получить кешбэк

Для пользователей "Национального кэшбека" компенсация будет начисляться автоматически при оплате банковской картой.

Важно: кешбэк начисляется только при фактической оплате горючего на АЗС в момент покупки, когда формируется фискальный чек с указанием приобретенного товара. При этом факт начисления выплаты никак не аннулирует бонусы самой сети.

На какие товары можно тратить полученные деньги

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

  • косметике;
  • средствах гигиены;
  • бытовой химии;
  • товарах для дома (электроника, бытовая техника);
  • товарах для ремонта и строительства;
  • товарах для хобби и отдыха;
  • игрушках и товарах для детей;
  • товарах для животных;
  • канцелярии;
  • книгах;
  • одежде;
  • обуви

А также об отдельных продуктах питания и напитках:

  • твердых сырах;
  • мягких сырах;
  • некоторых видах макаронных изделий;
  • некоторых видах круп (гречневые, овсяные);
  • вине.
Кешбэк на топливо. Инфографика - Телеграф
