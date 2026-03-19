Кешбэк за топливо действует не на всех заправках: где и сколько можно экономить
Максимальная сумма компенсации ограничена тысячей гривен
С 20 марта 2026 года в Украине начнет работать новая программа, направленная на поддержку граждан. Она предусматривает частичную компенсацию затрат на заправку — кешбэк за покупку топлива.
"Телеграф" рассказывает о том, как будут работать компенсации. Программа будет действовать в рамках "Национального кэшбека" до 1 апреля 2026 года и ею предусмотрены следующие ставки выплат:
- 15% кэшбека на дизельное топливо;
- 10% кэшбека на бензин;
- 5% кэшбека на автогаз.
Важно: максимальная сумма компенсации ограничена тысячей гривен.
Какие заправки уже присоединились к кешбэку на топливо?
Пока известно, что к программе присоединились:
- WOG,
- Ukrnafta,
- OKKO,
- KLO,
- БРСМ
- и другие сети АЗС.
Сколько можно экономить
Ранее "Телеграф" уже подсчитал, что экономия с помощью данных выплат может составлять сотни гривен.
Подсчет:
Для жителя Киева пробег в среднем составляет около 800 км в месяц (дом-работа, пробки, выходные). При таком режиме и актуальных ценах на киевских заправках по состоянию на 12 марта 2026 года выплаты будут следующими:
- Дизель: заправка на 72 литра обойдется примерно в 5350 грн. С кэшбеком 15% вы получите обратно 803 грн.
- Бензин (А-95): на тот же пробег уйдет около 72 литров (около 5 000 грн). При 10% кэшбека на карту вернется 500 грн.
- Автогаз: расход будет больше (около 88 литров), что будет стоить 3 700 грн. С кэшбеком 5% выплата составит 185 грн.
Как получить кешбэк
Для пользователей "Национального кэшбека" компенсация будет начисляться автоматически при оплате банковской картой.
Важно: кешбэк начисляется только при фактической оплате горючего на АЗС в момент покупки, когда формируется фискальный чек с указанием приобретенного товара. При этом факт начисления выплаты никак не аннулирует бонусы самой сети.
На какие товары можно тратить полученные деньги
Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
- косметике;
- средствах гигиены;
- бытовой химии;
- товарах для дома (электроника, бытовая техника);
- товарах для ремонта и строительства;
- товарах для хобби и отдыха;
- игрушках и товарах для детей;
- товарах для животных;
- канцелярии;
- книгах;
- одежде;
- обуви
А также об отдельных продуктах питания и напитках:
- твердых сырах;
- мягких сырах;
- некоторых видах макаронных изделий;
- некоторых видах круп (гречневые, овсяные);
- вине.
