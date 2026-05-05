Экономия до 30 грн: где выгоднее купить творог

В целом самые низкие ценники у "Auchan"

Цены на кисломолочный сыр в разных супермаркетах существенно отличаются, и в редких случаях разница может составлять более 20 гривен за одну упаковку.

Мы сравнили стоимость в "Сильпо", "Auchan" и "Metro" на основе данных ресурса "gotoshop". В целом самые дорогие предложения есть в последней торговой сети.

Сыр кисломолочный Яготинский 5% 350г

Сыр "Яготинский" 5% (350 г) дешевле всего стоит в "Сильпо" — 90,99 грн. У "Auchan" его цена составляет 93,90 грн, а у "Metro" — 94,00 грн. Разница между самым дешевым и дорогим вариантом составляет 3,01 грн.

Сыр кисломолочный Молокия 5% 350г

Ситуация с сыром "Молокия" 5% (350 г) более показательна. У "Auchan" действует скидка 23%, благодаря чему цена составляет 67,90 грн — это самый низкий показатель среди всех сетей. У "Сильпо" продукт стоит 93,99 грн, у "Metro" — 95,00 грн. Экономия по сравнению с самым дорогим вариантом составляет 27,10 грн.

Сыр кисломолочный Белоцерковский Домашний 5% 350г

Сыр "Белоцерковский Домашний" 5% (350 г) также самый дешевый у "Auchan" — 81,90 грн. У "Metro" его цена составляет 84,76 грн, тогда как у "Сильпо" она колеблется от 86,99 до 109,00 грн в зависимости от партии или акций. Разница между минимальной и максимальной ценой достигает 27,10 грн.

