"На войну это не повлияет": что в Раде уже говорили про мобилизацию нардепов

Разговоры об этом шли еще несколько лет назад

Народные депутаты Украины должны либо продолжать работу в Верховной Раде, либо отправляться служить на фронт. В условиях военного положения парламент должен функционировать полноценно.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Таким образом он высказался о некоторых депутатах, которые хотели сложить мандат.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и надо защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт", — заявил Зеленский.

Президент сказал, что готов обсудить с Радой возможные изменения в законодательство по мобилизации, благодаря которым народные депутаты могли бы присоединиться к службе. Также он добавил, что проведение выборов, по его мнению, во время войны невозможно.

"Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", — подытожил Зеленский.

Мобилизация народных депутатов

В 2024 году депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по правам человека Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу" объяснял, почему не мобилизуют нардепов.

"Если взять депутатов призывного возраста, которые подлежат мобилизации, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет", — говорил он.

Также народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев интервью Новини.LIVE говорил, что мобилизация нардепов возможна, если перед этим будет урегулирована работа Верховной Рады. Для этого, по его словам, необходим человек, который возьмет на себя функционал принятия законов.

"Если это не выполняет Верховная Рада, то это должен выполнять либо Кабинет министров, либо Президент. Украины. И глава государства тогда должен издавать уже не указы президента, а декреты, которые будут равнозначны законам", — отмечал он.

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк также высказывался в комментарии телеканалу "Эспрессо". По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы Верховная Рада стала недееспособной и не могла принимать законы, продолжать военное положение и мобилизацию. Цимбалюк добавил, что для этого нужно 300 нардепов.

"Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации – это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать. Тогда гражданское общество будет осознавать, что наконец в стране наступает справедливость по мобилизации", – резюмировал Михаил Цымбалюк.

Народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE в январе 2024 года заявлял, что сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов.

"Я не знаю, как будет с мобилизацией. А вот стоит ли большей части моих коллег уехать на фронт — сто процентов. И это не с политической точки зрения, не с точки зрения пиара", — говорил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Раде готовят новые наказания для ухилянтов и СЗЧ.