"На війну це не вплине": що в Раді вже говорили про мобілізацію нардепів

Розмови про це йшли ще кілька років тому

Народні депутати України мають або продовжувати роботу у Верховній Раді, або йти служити на фронт. В умовах військового стану парламент має функціонувати повноцінно.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. У такий спосіб він висловився про деяких депутатів, які хотіли скласти мандат.

"Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", — заявив Зеленський.

Президент сказав, що готовий обговорити з Радою можливі зміни до законодавства щодо мобілізації, завдяки яким народні депутати могли б приєднатися до служби. Також він додав, що проведення виборів, на його думку, під час війни неможливе.

"Якщо не служиш державі у парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід", — підсумував Зеленський.

Мобілізація народних депутатів

2024 року депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю "Телеграфу" пояснював, чому не мобілізують нардепів.

"Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 осіб. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу – це 5-6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні", — казав він.

Такожнародний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв інтерв’ю Новини.LIVE говорив, що мобілізація нардепів можлива, якщо перед цим буде врегульовано роботу Верховної Ради. Для цього, за його словами, потрібна людина, яка візьме на себе функціонал ухвалення законів.

"Якщо це не виконує Верховна Рада, то це має виконувати або Кабінет міністрів, або Президент України. І глава держави тоді має видавати вже не укази президента, а декрети, які будуть рівнозначними законам", — зазначав він.

Народний депутат України Михайло Цимбалюк також висловлювався у коментарі телеканалу "Еспресо". За його словами, Росія зацікавлена в тому, щоб Верховна Рада стала недієздатною і не могла ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан та мобілізацію. Цимбалюк додав, що для цього потрібно 300 нардепів.

"Сьогодні є 401 народний депутат. Якщо відкинути тих, хто не підлягає мобілізації – це жінки, багатодітні чоловіки, кому є 60+, то приблизно сотню народних депутатів можна мобілізувати. Тоді громадянське суспільство усвідомлюватиме, що нарешті в країні настає справедливість щодо мобілізації", – резюмував Михайло Цимбалюк.

Народний депутат від партії "Розумна політика" Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE у січні 2024 року заявляв, що складно точно припустити, чи ухвалять в Україні закон про мобілізацію народних депутатів.

"Я не знаю, як буде з мобілізацією. А ось чи варто здебільшого моїх колег виїхати на фронт — сто відсотків. І це не з політичного погляду, не з погляду піару", — говорив він.

