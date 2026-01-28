Королева горючего и молока, сбежавшая в Монако. Что известно о единственной женщине из топ-10 бизнесменов Украины

Экс-жена нардепа заняла 9 место, ее доход48,75 млрд грн

Опендатабот обнародовал перечень 67 651 украинских бизнесменов, владеющих доходом более чем в 10 млн грн. 73% из них – мужчины, а единственная женщина, вошедшая в топ-10 украинских бизнесменов по доходам – Светлана Ивахив, владелица компаний WOG, КОМО и Галичина.

Что нужно знать:

Она является экс-женой нардепа Степана Ивахива

Ее связывают с по меньшей мере 19 фирмами в основном топливной и молочной отраслях

В прошлом году Светлана Ивахив сменила место регистрации с Украины на Монако

Светлана Ивахив

Светлана Ивахив занимает 9 место в первой десятке с доходом 48,75 млрд грн, свидетельствуют данные Опендатабот. "Телеграф" рассказывает, что известно о Светлане Ивахив.

Топ-10 украинских бизнесменов по доходам

Светлана Ивахив — бывшая жена нардепа Степана Ивахива, одного из основателей WOG. После их развода она стала совладелицей доли компании.

Степан Ивахив

Согласно данным аналитической системы YouControl о собственности Светланы Ивахив, она связана с, по меньшей мере, 19 фирмами. В большинстве своем они работают в топливной и молочной отраслях.

Бывший муж ежемесячно платит 15 тысяч долларов алиментов

Как писал "Главком", Ивахив после развода с женой обязался ежемесячно платить $15 тыс. алиментов, пока его дочь не достигнет совершеннолетия. После ее совершеннолетия в течение следующих пяти лет отец будет платить по $20 тыс. алиментов.

Степан и Светлана Ивахив прожили в браке более 30 лет, у них трое детей — две дочери и сын. Инициатором развода стала Светлана в сентябре 2022 года. В ходе суда она заявила, что их супружеская жизнь прекратилась давно. По ее словам, еще в 2021 году она и мужчина заключили договор о разделе имущества.

Степан Ивахив подтвердил, что решение о расторжении брака окончательно. Светлана добавила, что в этой ситуации невозможно примирение. Нардеп не явился на судебное заседание и не возражал против удовлетворения иска супруги. Суд расторг их брак.

Однако вскоре Светлана обратилась в суд с требованием алиментов для несовершеннолетней дочери. Бывшие супруги заключили мировое соглашение, которое и утвердил суд. Согласно ему отец должен видеться с дочерью не менее 14 дней в месяц или не менее 180 дней в году.

Степан Ивахив также обязался ежемесячно платить $15 тыс. алиментов к совершеннолетию дочери. А потом еще 5 лет ему каждый месяц платить по $20 тыс. материальной помощи на банковский счет дочери.

В сети фото Светланы Ивахив очень мало, нашлось всего два. Одно – семья Ивахив в 2012 году, но в очень плохом качестве, улучшенное с ИИ оно выглядит так:

Семья Ивахив в 2012 году

Степан и Светлана Ивахив

Сменила место регистрации на Монако

В ноябре прошлого года стало известно, что Светлана Ивахив сменила место регистрации с Украины на Монако. Она имеет возможность проживать в элитном жилом комплексе на побережье Средиземного моря, где цена апартаментов составляет более полумиллиарда гривен, установили расследователи "Сила правди".

Отмечается, что, несмотря на развод, бывшая жена нардепа остается совладелицей ряда компаний финансово-промышленной группы "Континиум". Более того, на нее продолжают регистрировать вновь созданные фирмы, подконтрольные бывшему мужу.

О новом месте регистрации Светланы Ивахив стало известно из профайлов компаний финансово-промышленной группы "Континиум" в аналитической системе YouControl. Общество с ограниченной ответственностью "Вог ресурс" занимается торговлей жидким, твердым и газообразным топливом. Фирма зарегистрирована в Киеве с 2019 года. Ее владельцами являются Сергей Лагур и Светлана Ивахив.

До ноября 2025 года в регистрационной информации о Светлане Ивахив был указан столичный адрес: квартира в доме в г. Киев на ул. Институтской. В ноябре она сменилась на Княжество Монако, бульвар Жардин Экзотик, дом Эль Экзотик, 97-99, что в переводе с французского означает "экзотический сад".

По этому адресу расположен элитный жилой комплекс, построенный в 2022 году. Из здания, где зарегистрирована Светлана Ивахив, открывается панорамный пейзаж на прибрежную зону и Средиземное море.

Дом Эль Экзотик в Монако

Квадратный метр жилья там стоит от 50 до 60 тысяч евро. В доме есть бассейн и спа-салон.

Так выглядят квартиры в доме, где зарегистрирован Ивахов

Журналисты издания предположили, что квартира 2.2, в которой зарегистрирована Ивахив, вероятно, имеет две спальни и расположена на втором этаже. Площадь таких квартир в том доме 232 квадратных метра, 80 квадратов из которых – терраса. Если квадрат жилья стоит 50 тысяч евро, то в целом его цена – 11,6 млн. евро или 563,8 млн. гривен.

