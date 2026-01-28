Королева пального та молока, що втекла у Монако. Що відомо про єдину жінку з топ-10 найбагатших бізнесменів України

Ексдружина нардепа посіла 9 місце, її дохід — 48,75 млрд грн

Опендатабот оприлюднив перелік 67 651 українських бізнесменів, які володіють доходом у понад 10 млн грн. 73% з них — чоловіки, а єдина жінка, яка увійшла у топ-10 українських бізнесменів за доходами — Світлана Івахів, власниця компаній WOG, КОМО та Галичина.

Що треба знати:

Вона є ексдружиною нардепа Степана Івахіва

Її пов'язують із щонайменше 19 фірмами здебільшого паливній та молочній галузях

Минулого року Світлана Івахів змінила місце реєстрації з України на Монако

Світлана Івахів

Світлана Івахів посідає 9 місце у першій десятці з доходом 48,75 млрд грн, свідчать дані Опендатабот. "Телеграф" розповідає, що відомо про Світлану Івахів.

Топ-10 українських бізнесменів за доходами

Світлана Івахів — колишня дружина нардепа Степана Івахіва, одного із засновників WOG. Після їхнього розлучення вона стала співвласницею частки компанії.

Степан Івахів

Згідно з даними аналітичної системи YouControl про власність Світлани Івахів, вона пов’язана із щонайменше 19 фірмами. Здебільшого вони працюють у паливній та молочній галузях.

Колишній чоловік щомісяця платить 15 тисяч доларів аліментів

Як писав "Главком", Івахів після розлучення з дружиною зобов'язався щомісячно платити $15 тис. аліментів, допоки його донька не досягне повноліття. Після її повноліття протягом наступних п'яти років батько платитиме по $20 тис. аліментів.

Степан та Світлана Івахів прожили у шлюбі понад 30 років, вони мають трьох дітей — двох доньок та сина. Ініціатором розлучення стала Світлана у вересні 2022 року. В ході суду вона заявила, що їхнє подружнє життя припинилося давно. За її словами, ще у 2021 році вона та чоловік уклали договір про поділ майна.

Степан Івахів підтвердив, що рішення про розірвання шлюбу остаточне. Світлана додала, що у цій ситуації неможливе примирення. Нардеп не з'явився на судове засідання та не заперечував проти задоволення позову дружини. Суд розірвав їхній шлюб.

Проте невдовзі Світлана звернулася до суду з вимогою аліментів для неповнолітньої доньки. Колишнє подружжя уклало мирову угоду, яку і затвердив суд. Згідно з нею батько має бачитися з донькою не менше 14 днів на місяць або не менше 180 днів на рік.

Степан Івахів також зобов’язався щомісячно платити $15 тис. аліментів до повноліття доньки. А потім ще 5 років він має кожного місяця платити по $20 тис. матеріальної допомоги на банківський рахунок доньки.

В мережі фото Світлани Івахів дуже мало, знайшлося всього два. Одне — родина Івахів у 2012 році, але в дуже поганій якості, покращене з ШІ воно виглядає отак:

Родина Івахів у 2012 році

Степан та Світлана Івахів

Змінила місце реєстрації на Монако

У листопаді минулого року стало відомо, що Світлана Івахів змінила місце реєстрації з України на Монако. Вона має можливість мешкати в елітному житловому комплексі на узбережжі Середземного моря, де ціна апартаментів сягає понад пів мільярда гривень, встановили розслідувачі "Сила правди".

Зазначається, що попри розлучення колишня дружина нардепа залишається співвласницею низки компаній фінансово-промислової групи "Континіум". Більше того на неї продовжують реєструвати новостворені фірми, підконтрольні колишньому чоловіку.

Про нове місце реєстрації Світлани Івахів стало відомо з профайлів компаній фінансово-промислової групи "Континіум" в аналітичній системі YouControl. Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог ресурс" займається торгівлею рідким, твердим та газоподібним паливом. Фірма зареєстрована у Луцьку з 2019 року. Її власниками є Сергій Лагур і Світлана Івахів.

До листопада 2025 року в реєстраційній інформації про Світлану Івахів була вказана столична адреса: квартира в будинку у м. Київ на вул. Інститутській. У листопада вона змінилася на Князівство Монако, бульвар Жардін Екзотік, будинок Ель Екзотік, 97-99, що в перекладі з французької означає "екзотичний сад".

За цією адресою розташований елітний житловий комплекс, збудований у 2022 році. З будівлі, де зареєстровано Світлану Івахів, відкривається панорамний краєвид на прибережну зону та Середземне море.

Будинок Ель Екзотік у Монако

Квадратний метр житла там коштує від 50 до 60 тисяч євро. В будинку є басейн та СПА-салон.

Так виглядають квартири у будинку, де зареєстровано Івахів

Журналісти видання припустили, що квартира 2.2, в якій зареєстрована пані Івахів, ймовірно має дві спальні та розташована на другому поверсі. Площа таких квартир у тому будинку 232 квадратних метри, 80 квадратів з яких — тераса. Якщо квадрат житла коштує 50 тисяч євро, то загалом його ціна – 11,6 млн євро або 563,8 млн гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що консультантка Верховної Ради Яна Салміна раніше могла роками отримувати гроші з Москви, а з їхньою допомогою вести проросійську діяльність в Україні. Її декларація "рябить" чималими заощадженнями.