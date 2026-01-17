У Украины будет только один шанс: Ким рассказал, чего ждать в 2026 году

Речь идет не только о завершении войны

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким имеет большие надежды на 2026 год для Украины. Речь идет не только о завершении войны и выборах.

Что нужно знать:

В 2026 году Ким ожидает остановку войны и реализацию плана Маршала

У Украины будет один шанс, чтобы восстановить государство и поднять экономику

Основной сдерживающий фактор для инвесторов – это война

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук. По его словам, опираясь на опыт восстановления Германии после Второй мировой, у Украины тоже есть шанс повторить успех.

"В 2026 году я ожидаю остановку войны, выборов, реализацию плана Маршала по Украине. У нас будет один шанс, когда в Украину приедут инвесторы, и его нельзя упустить", — говорит Ким.

По его словам, после остановки войны в нашу страну приедет много иностранных инвесторов. Они будут смотреть, куда вложить свои деньги, какие стартапы купить и т.д. Сейчас уже есть интерес к оружию, военным технологиям, но во время войны они его не реализуют.

Ким считает, что этот шанс после завершения войны Украина должна использовать по полной. Ведь экономика страны после войны будет иметь шанс не просто восстановиться, а набрать большую силу.

"Нам нужно не упустить это время. Не упустить с точки зрения работы, коррупции, чтобы не было такого, что они приехали и уехали отсюда", — объясняет глава ОГА.

Он отмечает, что у Украины получится восстановиться и поднять экономику. Уже сейчас иностранные инвесторы интересуются стартапами и производством оружия, дронов. Они бы предпочли купить то, на что у государства не хватает денег в плане реализации, но еще не имели возможности.

