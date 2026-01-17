В України буде лише один шанс: Кім розповів, чого чекати у 2026

Йдеться не тільки про завершення війни

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім має великі сподівання на 2026 рік для України. Йдеться не тільки про завершення війни та вибори.

Що треба знати:

У 2026 Кім очікує зупинку війни та реалізацію плана Маршала

Україна матиме один шанс, аби відновити державу та підняти економіку

Основний стримуючий фактор для інвесторів — це війна

Про це Віталій Кім розповів в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук. За його словами, спираючись на досвід відбудови Німеччини після Другої світової, Україна теж має шанс повторити успіх.

"У 2026 я очікую зупинку війни, виборів, реалізацію плана Маршала по Україні. У нас буде один шанс, коли в Україну приїдуть інвестори, і його не можна прогавити", — каже Кім.

За його словами, після зупинки війни до нашої країни приїде багато іноземних інвесторів. Вони будуть дивитись, куди вкласти свої гроші, які стартапи купити тощо. Зараз вже є інтерес до зброї, воєнних технологій, але під час війни вони його не реалізують.

Кім вважає, що цей шанс після завершення війни Україна має використати на повну. Адже економіка країни після війни матиме шанс не просто відновитись, а набути неабиякої сили.

"Нам треба не прогавити цей час. Не прогавити з точки зору роботи, корупції, щоб не було такого, що вони приїхали і поїхали звідси", — пояснює голова ОДА.

Він наголошує, що в України вийде відновитись та підняти економіку. Вже зараз іноземні інвестори цікавляться стартапами та виробництвом зброї, дронів тощо. Вони вже воліли б купити те, на що у держави не вистачає грошей в плані реалізації, але ще не мали нагоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку ціль переслідує Росія під час атак на енергетику.