Трампа ждет ещё один импичмент? Политолог объяснил, какие риски создают "пленки Уиткоффа"

Эксперт объяснил, кто именно мог "слить" разговоры переговорщиков

Обнародование аудиозаписей разговоров Стива Уиткоффа с представителями Кремля вызвало масштабный политический резонанс в США, Европе и Украине. Публикация, совпавшая с очередным раундом переговоров между Украиной, США и Россией, поставила под вопрос роль ключевого спецпредставителя Дональда Трампа и создала риски для дальнейшего движения "мирного плана".

"Телеграф" пообщался с политологом Владимиром Фесенко о том, откуда могли появиться эти записи, как они влияют на позиции США в процессе урегулирования и почему скандал может стать критическим для Уиткоффа — и потенциально даже для Трампа.

Политолог подчеркивает, что утечка выглядит не случайной, а само время ее появления свидетельствует о внутренней борьбе в американской политической системе.

"Это явный слив со стороны именно американских спецслужб. Судя по информации, записывали Уиткоффа. А кто может записывать разговор Уиткоффа? Теоретически — Россия. Говорят об украинской разведке — дай Бог, если бы у нас была такая возможность. Но значительно вероятнее, что это делали именно американские спецслужбы, у которых давно существуют системы автоматического слежения за такими коммуникациями", – объясняет он.

По мнению Фесенко, обнародование записей имеет целью указать администрации Трампа, что среди лиц, ответственных за переговорный процесс, есть человек, который может действовать в интересах Кремля. Это ставит под сомнение саму легитимность и качество посредничества США.

Человек, который дает советы, как влиять на президента США. Это называется агент влияния. В любой нормальной стране — это основание для обвинения в государственной измене Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

Несмотря на громкость скандала, реакция Дональда Трампа оказалась максимально сдержанной.

"У него сугубо деловая логика. Он не переживает за национальную безопасность. Он воспринимает это как делец: мол, он продает — Украину России, или что-то продает Украине. Но России точно продает, и нас, и интересы США", – считает эксперт.

Политолог отмечает: решающим фактором могут стать не медийные скандалы, а реакция американских институций, в частности Конгресса и сенатских комитетов, которые отвечают за безопасность. Если республиканцы и спецслужбы увидят угрозу интересам США, ситуация может измениться радикально.

"Это может сформировать критическое поле, как в свое время было со скандалом вокруг Уолтца. Тогда Трамп вынужден был уволить его. Сейчас риски для Уиткоффа тоже возникли", – считает Фесенко.

Также он говорит, что именно европейские союзники должны активнее сигнализировать Вашингтону о недоверии к Уиткоффу, поскольку Украина из-за дипломатической чувствительности не может позволить себе прямые обвинения.

По словам политолога, если Уиткофф все же будет отстранен, американской стороне придется искать нового политического переговорщика для контактов с Путиным.

"На содержательном уровне Дрисколл может заменить Уиткоффа. Но для переговоров с Путиным нужен статусный человек. Это может быть либо Марко Рубио, либо Джей Ди Вэнс. Иногда вице-президенты выполняют такую роль", – напоминает он.

Дрисколл на встрече с Зеленским

Фесенко отмечает, что скандал создает потенциальные риски не только для Уиткоффа, но и для Трампа, если утечки продолжатся или появятся доказательства незаконного лоббирования.

Это основание для расследования в Сенате. Если большинство получат демократы, они точно воспользуются шансом. Это может быть основанием даже для очередного импичмента Трампа, если скандал будет развиваться Владимир Фесенко

Политолог также отмечает, что сама по себе начальная версия плана Уиткоффа уже потеряла актуальность, поскольку после Женевы она подверглась существенным изменениям — фактически полной переработке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США стремятся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией ещё до предоставления каких-либо гарантий безопасности. Вашингтон фактически перестраховывается и избегает позиционировать себя как беспристрастного посредника в завершении войны.