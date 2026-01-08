В одной из областей Украины новые громкие уведомления о тревогах: местные испугались не на шутку

В области действуют аварийные отключения после российской атаки ночью

В четверг, 8 января, в Днепропетровской области начали тестировать новую систему оповещения о воздушной тревоге. Жители области получают экстренные уведомления с характерным звуком на телефон.

Что нужно знать:

Новая система вероятнее всего связана с аварийным отключением

Местные власти еще не комментировали новый способ оповещения жителей

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", утром 8 января примерно в 9:50 на смартфон пришло уведомление о тревоге. Оно сопровождалось громким, резким и неожиданным звуком.

Новое уведомление о тревоге на Днепропетровщине

Уведомление было не с мониторингового канала или приложения, а системное. Вероятнее, так власти области попытались решить проблему с тревогами. Ведь при аварийных отключениях уличная тревога не работает. Хотя в ОВА или мэрии Днепра это не комментировали.

В то же время местные очень недовольны, ведь многие испугались этого звука. К тому же отключить уведомление не так легко, а его громкость поражает. Люди писали:

Испугался капец

Аж проснулась

О да, это было эффектно…

У меня чуть сердце не стало

Тоже испугалась

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Днепре и области появится свет и что с водоснабжением и теплом. Известно, что из-за блэкаута в школах продлили каникулы до конца недели.