После взрыва в Днепре, Запорожье и ряде городов исчезли свет и вода: что известно

В Днепре и области, а также в Запорожье после звука похожего на взрыв перебои со светом

Вечером, 7 января, после громкого звука начались перебои с энерго- и водоснабжением в Днепропетровской области и Запорожье. В частности, в Кривом Роге, Каменском, Днепре и Запорожье местные жители остались без света.

Также есть информация о возможной аварийной ситуации на местной ТЭЦ. Об этом сообщает ряд телеграмм-каналов.

"Сообщают, перед тем как исчез свет в небе было видно две сильные вспышки", — говорится в сообщении

Также есть информация об аварийной ситуации на местной ТЭЦ. Станция была срочно остановлена.

"Абсолютно все (!) ТЭЦ и подстанции Днепропетровщины остановлены", — сообщил известный волонтер Тимофей "Кучер".

Новость дополняется….