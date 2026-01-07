После взрыва в Днепре, Запорожье и ряде городов исчезли свет и вода: что известно
В Днепре и области, а также в Запорожье после звука похожего на взрыв перебои со светом
Вечером, 7 января, после громкого звука начались перебои с энерго- и водоснабжением в Днепропетровской области и Запорожье. В частности, в Кривом Роге, Каменском, Днепре и Запорожье местные жители остались без света.
Также есть информация о возможной аварийной ситуации на местной ТЭЦ. Об этом сообщает ряд телеграмм-каналов.
"Сообщают, перед тем как исчез свет в небе было видно две сильные вспышки", — говорится в сообщении
Также есть информация об аварийной ситуации на местной ТЭЦ. Станция была срочно остановлена.
"Абсолютно все (!) ТЭЦ и подстанции Днепропетровщины остановлены", — сообщил известный волонтер Тимофей "Кучер".
