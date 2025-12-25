Снег до колен и сильные морозы. Где в Украине 31 декабря будет настоящая зима

Есть регионы, которые снегопады обойдут стороной

Уже в ближайшее время в Украину придет настоящая зимняя сказка. Ведь с 26 декабря ожидаются значительные снегопады и морозы, которые не прекратятся даже в канун Нового года, 31 декабря.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозу синоптиков, все регионы Украины в течение недели ожидает похолодание и сильные осадки. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Где в Украине на 31 декабря будет больше всего снега

Синоптики прогнозируют сильный снег по всем регионам в среду, 31 декабря. Однако наибольшее количество снежного покрова ожидается на севере и западе Украины, особенно в горных областях.

Снежный покров в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях достигнет почти максимального значения по сравнению с другими регионами – 23 см. В горных районах ожидается еще больше снега. Также высокие показатели прогнозируют в Черниговской, Сумской и Харьковской — до 11 см. На Львовщине, Хмельнитчине этот показатель достигнет 9 см.

Где выпадет больше всего снега в Украине 31 декабря

Меньше снега, а именно 1-2 см или вообще 0, синоптики обещают на юге Украины — Одесская, Николаевская и Херсонская области. В других регионах высота снежного покрова будет достигать 3-5 см. При этом морозы до -9 градусов на 31 декабря ожидают восточные, северные и центральные регионы, а также до -11 градусов в горнных областях.

Прогноз погоды в Украине 31 декабря

