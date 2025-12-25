Сніг до колін та люті морози. Де в Україні 31 грудня буде справжня зима

Є регіони, які снігопади обійдуть стороною

Уже найближчим часом в Україну прийде справжня зимова казка. Адже з 26 грудня очікуються значні снігопади та морози, які не припиняться навіть напередодні Нового року, 31 грудня.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозом синоптиків, усі регіони України протягом тижня очікують похолодання та значні опади. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Де в Україні на 31 грудня буде найбільше снігу

Синоптики прогнозують значний сніг по всім регіонам у середу, 31 грудня. Однак найбільша кількість сніжного покрову очікується на півночі та заході України, особливо у гірських областях.

Сніжний покров у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сягне майже максимального значення у порівнянні з іншими регіонами — 23 см. У гірських районах очікується ще більше снігу. Також високі показники прогнозують на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині — до 11 см. На Львівщині, Хмельниччині цей показник сягне 9 см.

Найменше снігу, а саме 1-2 см чи взагалі 0, синоптики обіцяють на півдні України — Одеська, Миколаївська та Херсонська області. В інших регіонах висота сніжного покрову сягатиме 3-5 см. При цьому морози до -9 градусів на 31 грудня очікують східні, північні та центральні регіони, а також до -11 градусів в гірських регіонах.

