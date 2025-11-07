Трамп сделал обнадеживающее заявление про конец войны в Украине (видео)
Американский лидер заговорил об Украине на встрече с представителями стран Центральной Азии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс. Он напомнил, что недавно его администрация помогла Армении и Азербайджану заключить мирное соглашение, и теперь стремится остановить войну в Украине.
Что нужно знать:
- Трамп в Белом доме встретился с представителями стран Центральной Азии — говорили среди прочего и об Украине
- Президент США заявил о прогрессе в вопросе остановки российско-украинской войны
- Глава Узбекистана Шавкат Мирзиоев сказал, что только Трамп способен остановить войну в Украине
Об этом Трамп сказал в ходе встречи с представителями стран Центральной Азии в Белом доме. Он отметил, что его администрация остановила уже восемь войн.
США стремятся остановить войну РФ против Украины
Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись,
Глава Белого дома добавил, что экспорт российской нефти "существенно снизился". Он также снова заговорил о многочисленных жертвах войны в Украине.
Погибает так много людей… Надеемся, они поумнеют и остановят это, — отметил президент США.
Президент Узбекистана заявил, что войну в Украине может остановить только Трамп
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев назвал Трампа "президентом мира". Он добавил, что только американский лидер способен остановить войну между Россией и Украиной.
В Узбекистане мы называем вас "президентом мира". Вы сделали очень многое. Вам удалось остановить восемь войн. И я убежден, что войну между Россией и Украиной можете остановить только вы, и мы на это очень надеемся,
Трамп обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином вопросы ядерного оружия
Трамп рассказал, что обсуждал с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпин вопрос денуклеаризации (сокращения или полного устранения ядерного оружия). Президент США положительно оценивает перспективы.
Мы можем уничтожить мир 150 раз, и в этом нет никакой необходимости. Потому я действительно думаю, что мы сможем. Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с главой Си. И все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, на то, что действительно может приносить пользу людям сегодня. Поэтому я думаю, что нечто подобное может произойти — денуклеаризация,
