Трамп зробив обнадійливу заяву про кінець війни в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес. Він нагадав, що нещодавно його адміністрація допомогла Вірменії та Азербайджану укласти мирну угоду і тепер прагне зупинити війну в Україні.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з представниками країн Центральної Азії у Білому домі. Він наголосив, що його адміністрація зупинила вже вісім війн.

США прагнуть зупинити війну РФ проти України

Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо — між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися, Дональд Трамп

Глава Білого дому додав, що експорт російської нафти "суттєво знизився". Він також знову заговорив про численні жертви війни в Україні.

Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це, — зазначив президент США

Президент Узбекистану заявив, що війну в Україні може зупинити лише Трамп

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв назвав Трампа "президентом світу". Він додав, що лише американський лідер здатний зупинити війну між Росією та Україною.

В Узбекистані ми називаємо вас "президентом світу". Ви зробили дуже багато. Вам вдалося зупинити вісім воєн. І я переконаний, що війну між Росією та Україною можете зупинити лише ви, і ми на це дуже сподіваємося, Шавкат Мірзійоєв

Трамп обговорював з Путіним і Сі Цзіньпіном питання ядерної зброї

Трамп розповів, що обговорював з главами Росії та Китаю Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном питання денуклеаризації (скорочення або повного усунення ядерної зброї). Президент США позитивно оцінює перспективи.

Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає ніякої необхідності. Тому я дійсно думаю, що ми зможемо. Я говорив про це з президентом Путіним. Я говорив про це з головою Сі. І всі хотіли б витрачати ці гроші на інші речі, на те, що дійсно може приносити користь людям сьогодні. Тому я думаю, що щось подібне може статися — денуклеаризація, Дональд Трамп

