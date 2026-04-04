Посланці Трампа можуть приїхати в Україну: чому це важливо для переговорів з Росією

В США поки не підтвердили можливість цього візиту

Американська делегація на чолі з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером може вперше відвідати Україну вже цього місяця. Попередньо, їхній візит очікується після Великодня.

Ця зустріч стане спробою відновити перемовини щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов коментарі Bloomberg.

Перший візит до Києва

За словами Кирила Буданова, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем також може бути частиною делегації США. Проте список гостей може ще змінитись.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — ось ті, від кого очікується приїзд. Хто ще буде там — побачимо", — сказав Буданов.

Він пояснив, що Україна на переговорах прагне отримати чіткі роз’яснення щодо характеру гарантій безпеки, які США готові надати для запобігання новій російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про припинення вогню. На думку очільника ОП, після цього візиту офіційний Київ зможе сподіватись на кращі умови припинення війни.

"Ми давно визначились з тим, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом. Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу – ми вже просунулись вперед", – сказав Буданов.

Візит поки не підтверджений

Також зазначається, що спеціальний посланець Віткофф та Кушнер, зять президента Трампа, не раз відвідували Росію для зустрічей з Володимиром Путіним, це буде їхній перший візит до України. Згідно з інформацією видання, неназваний американський чиновник заявив, що потенційна поїздка Віткоффа та Кушнера до України обговорюється. Проте офіційного підтвердження цього візиту поки що немає.

Що відомо про очільників делегації США

Стів Віткофф та Джаред Кушнер — ключові дипломатичні посланці адміністрації президента США Дональда Трампа, які займаються, в тому числі, питанням завершення війни в Україні.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф веде активну "човникову дипломатію" від особи американського президента. Своєю чергою, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер відіграв важливу роль у близькосхідній дипломатії під час заключення "Авраамових угод" — ряду договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав, підписаних у 2020–2021 роках за посередництва США. Тепер він залучений до мирних переговорів щодо війни в України.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер

Чому тристоронні перемовини були призупинені

З початком війни на Близькому Сході увага США змістилася на цей регіон. Мирні переговори між Україною, США та РФ переносилися кілька разів. Зустріч планували на кінець лютого, потім на початок березня, але її знову відклали.

За словами Володимира Зеленського, через війну в Ірані США готові були провести черговий раунд переговорів тільки на своїй території. Українська сторона одразу погодилася, але росіяни були категорично проти зустрічі в Штатах.

Хроніка тристоронніх переговорів Україна-США-Росія

Третій раунд тристоронніх переговорів пройшов 17-18 лютого в Женеві. Секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних питаннях та механіці можливих рішень. Попередня зустріч сторін відбулася в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) 4-5 лютого 2026 року. Перші переговори у форматі Україна-США-Росія пройшли 23-24 січня також в Абу-Дабі. Обговорення були зосереджені на завершенні війни та подальшому процесі мирних домовленостей.

На всіх трьох зустрічах не вдалося досягнути згоди у головному питанні. Йдеться про українські території. Москва вимагає, щоб українські війська вийшли з Донецької області, для Києва це неприйнятно. Станом на зараз, єдиний практичний результат проведених перемовин — це обміни полоненими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Володимир Зеленський зізнався, що має "дуже недобрі передчуття" щодо мирних переговорів. Причиною цьому є те, що увага США сконцентрована на війні на Близькому Сході.