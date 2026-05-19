"Путін пошкодує". Що насправді означає заява Сі Цзіньпіна Трампу

Експерти розповіли, чи дійсно Пекін втомився від Москви

Неофіційна розмова президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що президент РФ Володимир Путін зрештою може пошкодувати про вторгнення в Україну, викликає питання. Зокрема, чи дійсно Китай втомився від Москви і хоче угамувати амбіції Кремля за допомогою Білого дому або Міжнародного кримінального суду (МКС)?

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб отримати відповіді.

Як зазначив український журналіст і публіцист Віталій Портников, можлива непублічна заява Сі Цзіньпіна ймовірніше була не про створення союзу Китай-США, а про щось інше. Адже Вашингтон пропонував Пекіну спільно знищити Міжнародний кримінальний суд (МКС), а не приструнити Путіна за його допомогою.

"Тобто це пропозиція союзу на трьох", — каже експерт.

Схожу думку висловив й політичний експерт, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він не вважає, що Китай втомився від чогось.

"Йому цікаве продовження війни Росії проти України, тому що Росія виснажується, а Захід відволікається від того, що відбувається в Україні, і не має можливості сконцентрувати ресурс на Китаї. Навряд чи Китай може приструнити Росію із допомогою МКС чи США. Нема такого ресурсу у США, щоб натиснути на Росію. Єдині, хто можуть допомогти, — це європейці.

Якщо європейці поставлять питання руба перед Китаєм, що Росія в такому вигляді не повинна існувати, тому що створює більше проблем, аніж дає переваг, і [запропонують] обмін на гарну торговельну угоду, — Китай піде на це і демонтує Росію", — каже політолог.

Експерт вважає заяви Financial Times вигадками, які не відповідають реальності, що Сі Цзіньпін начебто заявив, що "Путін пошкодує про вторгнення в Україну".

"Слова тут не варті нічого, тому що китайця все влаштовує", — підсумував Тарас Загородній.

Що передувало

Видання Financial Times з посиланням на джерела написало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом Сполучених Штатів сказав Дональду Трампу, що правитель Росії Володимир Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну.

"За словами кількох джерел, знайомих з оцінкою США саміту в Пекіні минулого тижня, президент Китаю зробив ці коментарі під час широких переговорів, які торкалися України, і включали пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом (МКС)", — йдеться у матеріалі.

