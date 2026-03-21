У США переговори щодо війни в Україні пройдуть без росіян. Що відомо наразі

Представники Москви не погодилися їхати на зустріч в Америку

Двосторонні переговори щодо припинення війни Росії проти України відбудуться у суботу, 21 березня у США. Українська делегація вже прибула в Маямі.

Про це повідомляє "Укрінформ". З американського боку участь у переговорах візьмуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Хто представляє Україну на переговорах у Маямі

Від України на переговори з американцями у США прибули секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Як заявив напередодні президент України Володимир Зеленський, до США вирушила "політична" частина української переговорної групи.

Чому виникла пауза у переговорах

З початком війни на Близькому Сході увага Сполучених Штатів змістилася туди. Мирні переговори між Україною, США та РФ переносилися кілька разів. Зустріч планували на кінець лютого, потім на початок березня, але її постійно відкладали.

Як казав Зеленський, розігралася "ціла Санта-Барбара". Через війну в Ірані США готові були провести черговий раунд переговорів тільки на своїй території. Українська сторона одразу погодилася, але росіяни були категорично проти зустрічі в Штатах. Як бачимо, представники РФ так і не наважилися прилетіти в США для перемовин.

Тристоронні переговори про завершення війни РФ проти України — хроніка

Попередній (третій) раунд тристоронніх переговорів пройшов 17-18 лютого в Женеві. Рустем Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на практичних питаннях та механіці можливих рішень.

Попередня зустріч сторін відбулася в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) 4-5 лютого 2026 року. Перші переговори у форматі Україна-США-Росія пройшли 23-24 січня також в Абу-Дабі. Обговорення були зосереджені на завершенні війни та подальшому процесі мирних домовленостей.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський назвав п'ять загроз перед переговорами з Росією. За його словами, важливо не допустити, щоб Москва підійшла до переговорів із відчуттям посилених позицій.