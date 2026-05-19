Поступається не лише швидкістю: чим відрізняється міський транспорт у Києві та трьох популярних столицях Європи (фото)

У Європі роблять ставку на трамваї та міські електрички

На тлі запланованого подорожчання проїзду в Києві, яке уже викликало обурення містян, "Телеграф" вирішив розповісти про те, чим відрізняється громадський транспорт у трьох популярних європейських столицях. Автобуси там ходять і ночами, а тролейбуси довгий час були у минулому, проте у Празі вирішили їх відродити у модернізованому вигляді.

Варшава

Система громадського транспорту у Варшаві вважається однією з найінтегрованіших у Центральній Європі. У місті діє єдина мережа, до якої входять автобуси, трамваї, метро та міська електричка SKM.

Один і той же квиток діє майже на всі види транспорту: автобус, трамвай, метро та частину приміських поїздів.

Метро у Варшаві значно менше від київського. У місті працюють лише дві лінії, тоді як у Києві — три. Проте польська столиця робить велику ставку саме на трамваї та наземний транспорт.

Метро у Варшаві. Фото: wtp.waw.pl

Варшавська трамвайна мережа налічує понад 20 ліній та сотні кілометрів колій. При цьому багато маршрутів проходять виділеними смугами, тому трамваї менше стоять у пробках.

Електричка SKM допомагає швидко діставатися з передмість та околиць до центру. Примітно, що міська швидкісна залізниця включена до загальної квиткової системи ZTM.

Міська електричка у Варшаві. Фото: wtp.waw.pl

У той час як тролейбусів у місті немає вже багато десятиліть, Варшава активно закуповує електробуси. Місто вважається одним із лідерів Європи за їх кількістю.

Варто зазначити, що автобусні маршрути розділені на різні типи з відповідними позначками: стандартні, швидкі, експрес-лінії, зональні та нічні. Швидкі та експрес-лінії відрізняються від інших меншою кількістю зупинок, а нічні курсують після закриття метро.

Автобус у Варшаві. Фото: wtp.waw.pl

Окрім того, транспорт у Польщі активно адаптують для маломобільних пасажирів. На маршрутах працює велика кількість низькопідлогових трамваїв та автобусів, куди можна легко в’їхати на кріслі-колясці.

Важливою особливістю Варшави є цифровізація системи. Квитки масово купують через додатки, насамперед Jakdojade. Квитком можна скористатися протягом певного часу, а не на одну поїздку. Наприклад, існують квитки на 20, 75 чи 90 хвилин.

Берлін

Однією з найбільших у Європі є система громадського транспорту у Берліні. У місті діє єдина мережа, що об’єднує метро U-Bahn, міські електрички S-Bahn, автобуси, трамваї та навіть річкові пороми.

Як і у Варшаві, один квиток у Берліні діє майже на всі види транспорту. По одному проїзному можна скористатися метро, електричками, трамваями, автобусами та частиною поромних ліній.

Метро Берліна значно більше від київського. Система U-Bahn налічує дев’ять ліній та близько 175 станцій.

Метро у Берліні. Фото: the-berliner.com

Карта метрополітену Берліна. Фото: bvg.de

При цьому важливу роль відіграють і міські електрички S-Bahn, які з’єднують центр із віддаленими районами та передмістями.

Міська електричка у Берліні. Фото: sbahn.berlin

На відміну від Києва, де трамвайна мережа за останні десятиліття скорочувалася, у Берліні трамвай залишається важливою частиною транспорту. Особливо активно він використовується у східній частині міста. Багато маршрутів проходять виділеними лініями та не залежать від автомобільних пробок.

Трамвай у Берліні. Фото: sparknews.funkemedien.de

Тролейбусів у сучасному Берліні немає – їх ліквідували ще у XX столітті.

Натомість автобусна мережа дуже велика та доповнює метро та електрички, особливо в районах, куди не доходять трамваї. Є звичайні маршрути, експрес-автобуси X, MetroBus із частим рухом та нічні лінії.

Знамениті двоповерхові жовті автобуси BVG стали одним із символів міста. При цьому в центрі автобуси нерідко повільніші за метро через щільний трафік.

Двоповерховий жовтий автобус – символ Берліна. Фото: urban-transport-magazine.com

Крім того, у Берліні розвинений нічний транспорт. У вихідні частина ліній метро та електричок працює цілодобово, а у будні дні після закриття метро курсують нічні автобуси та трамваї.

Цікавою особливістю Берліна є пороми, що входять до системи громадського транспорту. На деяких маршрутах ними можна користуватися за звичайним міським квитком.

Пором у Берліні. Фото: the-berliner.com

Транспорт у Німеччині також адаптовано для маломобільних пасажирів. На станціях працюють ліфти та пандуси, а більшість сучасних автобусів та трамваїв є низькопідлоговими. Для людей на кріслах-візках діє спеціальна служба супроводу.

Ще одна особливість – зональна система оплати. Берлін поділено на тарифні зони A, B та C, а вартість поїздки залежить від відстані. При цьому квитки діють певний час та дозволяють робити пересадки між різними видами транспорту.

Прага

Система громадського транспорту в Празі працює як годинник, а також вважається однією з найзручніших у Європі. У місті діє єдина мережа, що об’єднує метро, трамваї, автобуси, приміські поїзди та навіть фунікулер на пагорб Петршин.

Як і у Варшаві та Берліні, один квиток у Празі діє одразу на кілька видів транспорту. По одному проїзному можна скористатися метро, трамваями, автобусами та частиною приміських поїздів.

Метро Праги за розмірами можна порівняти з київським. У місті працюють три лінії та понад 60 станцій.

Однак головним символом празького транспорту багато хто вважає саме трамваї, які залишаються його основою. Трамвайна мережа в чеській столиці є однією з найбільших у Європі та охоплює значну частину міста. Багато ліній мають виділені шляхи, а інтервали руху навіть пізно ввечері залишаються відносно короткими.

Трамвай у Празі. Фото: expats.cz

Тролейбуси в Празі довго були відсутні — історичну мережу закрили 1972 року. Проте зараз місто поступово повертає цей вид транспорту: у чеській столиці вже працюють сучасні тролейбусні лінії із частковим автономним ходом.

Такі машини мають акумуляторні батареї. На ділянках, де контактної мережі немає, тролейбус опускає "роги" та продовжує рух як електробус. Потім знову підключається до дротів і одночасно заряджається. Таке рішення використовують, щоб не тягнути дроти через історичні райони.

Тролейбуси у Празі. Фото: urban-transport-magazine.com

Автобуси в Празі особливо важливі для районів із пагорбами та околиць, де будівництво трамвайних ліній чи метро утруднене. Є як міські, так і приміські маршрути, інтегровані у загальну систему PID. Вночі частина автобусних маршрутів замінює метро.

Цікавою особливістю Праги є фунікулер на пагорб Петршин, який входить до системи громадського транспорту. Для поїздки ним підходить звичайний міський квиток.

Фунікулер на пагорбі Петршин. Фото: dpp.cz

Як і в інших європейських столицях транспорт у Чехії активно адаптують для маломобільних пасажирів. Збільшується кількість низькопідлогових трамваїв та автобусів, а багато станцій метро обладнано ліфтами та спеціальними підіймачами.

Також у Празі активно використовуються мобільні програми для купівлі квитків та побудови маршрутів. Квитки переважно розраховані не на кількість поїздок, а на час дії — наприклад, на 30 чи 90 хвилин.

Чим відрізняється транспорт у Києві від європейських столиць?

Головна відмінність європейських систем громадського транспорту від київської полягає скоріше у рівні інтеграції та стабільності роботи. У Варшаві, Берліні та Празі єдині пересадочні квитки та тимчасові тарифи давно стали звичною частиною системи, тоді як у Києві подібні рішення лише починають впроваджувати. Крім того, європейські столиці активніше розвивають швидкісний наземний транспорт, міські електрички та нічні маршрути.

При цьому Київ поступово рухається у тому ж напрямку. У столиці вже діє єдина система оплати, зростає кількість низькопідлогового транспорту. У квітні у Департаменті транспортної інфраструктури Київради повідомляли, що його частка в наземному транспорті вже становить 89,4%.

Столична влада готується запровадити повноцінний пересадковий квиток. Проте за рівнем доступності метро, стабільності інтервалів та інтеграції різних видів транспорту Київ поки що все ще поступається багатьом європейським столицям.

Варто зазначити, що тролейбусів взагалі немає у Берліні та Варшаві, їх замінили на інші види транспорту. А у Празі "рогачів" вирішили відродити у модернізованому вигляді, коли машина може відключатися від мережі та автономно проїжджати певну відстань. Таке рішення було б актуальним для Києва через ризик блекаутів.

Щодо курсування автобусів ночами, для українців це не є своєчасним через комендантську годину.

Раніше "Телеграф" порівняв ціни на проїзд у Києві, Варшаві, Берліні та Празі. З’ясувалося, що навіть після липневого підвищення тарифів у Києві разовий квиток буде найдешевшим. Водночас проїзні будуть значно дорожчими, ніж у європейських столицях.