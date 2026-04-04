Посланники Трампа могут приехать в Украину: почему это важно для переговоров с Россией

В США пока не подтвердили возможность этого визита

Американская делегация во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером может впервые посетить Украину уже в этом месяце. Предварительно, их визит ожидается после Пасхи.

Эта встреча станет попыткой возобновить переговоры о завершении войны в Украине. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Первый визит в Киев

По словам Кирилла Буданова, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм также может присоединиться к делегации США. Однако список гостей еще может измениться.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — вот те, от кого ожидается приезд. Кто еще будет там — увидим", — сказал Буданов.

Он пояснил, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения о характере гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках соглашения с Москвой о прекращении огня. По мнению главы ОП, после этого визита официальный Киев сможет надеяться на лучшие условия прекращения войны.

"Мы давно определились с тем, чего хотим. Я думаю, что это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше – это другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы точно достигли прогресса – мы уже продвинулись вперед", – сказал Буданов.

Визит пока не подтвержден

Также отмечается, что специальный посланник Уиткофф и Кушнер, зять президента Трампа, не раз посещали Россию для встреч с Владимиром Путиным, и это будет их первый визит в Украину. Согласно информации издания, неназванный американский чиновник заявил, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину обсуждается. Однако официального подтверждения этого визита пока нет.

Что известно о главах делегации США

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — ключевые дипломатические посланники администрации президента США Дональда Трампа, занимающиеся, в том числе, вопросом завершения войны в Украине.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф ведет активную "челночную дипломатию" от лица американского президента. В свою очередь, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сыграл важную роль в ближневосточной дипломатии во время заключения "Авраамовых соглашений" — нескольких договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020–2021 годах при посредничестве США. Теперь он вовлечен в мирные переговоры по войне в Украине.

Почему трехсторонние переговоры были приостановлены

С началом войны на Ближнем Востоке внимание США сместилось на этот регион. Мирные переговоры между Украиной, США и РФ переносились несколько раз. Встреча планировалась на конец февраля, затем на начало марта, но ее снова отложили.

По словам Владимира Зеленского, в результате войны в Иране США готовы были провести очередной раунд переговоров только на своей территории. Украинская сторона сразу согласилась, но россияне были категорически против встречи в Штатах.

Хроника трехсторонних переговоров Украина-США-Россия

Третий раунд трехсторонних переговоров прошел 17-18 февраля в Женеве. Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Предыдущая встреча сторон состоялась в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 4-5 февраля 2026 года. Первые переговоры в формате Украина-США-Россия прошли 23-24 января также в Абу-Даби. Обсуждения были сосредоточены на завершении войны и дальнейшем процессе мирных договоренностей.

На всех трех встречах не удалось добиться согласия в главном вопросе. Речь идет об украинских территориях. Москва требует, чтобы украинские войска вышли из Донецкой области, для Киева это неприемлемо. На сегодня единственный практический результат проведенных переговоров — это обмены пленными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Владимир Зеленский признался, что испытывает "очень нехорошие предчувствия" относительно мирных переговоров. Причиной тому является то, что внимание США сконцентрировано на войне на Ближнем Востоке.