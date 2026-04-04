Російський футбол все ще перебуває під санкціями

Ексфорвард "Динамо" Москва та збірної СРСР Анатолій Байдачний хоче, щоб Росія стала господаркою чемпіонату Європи з футболу-2032. Напередодні президент УЄФА Александер Чеферін пригрозив, що Євро-2032 відберуть в Італії через "погану інфраструктуру".

Відповідний коментар Байдачного наводить sovsport.ru. За його словами, ніхто не здатний провести великий турнір краще, ніж Росія. Також Анатолій мріє, щоб РФ сама розпоряджалася, кому віддати чемпіонат Європи та кому його провести.

Італію хочуть напружити, щоб вони почали працювати. Раніше в Італії були гарні стадіони. Сама країна любить футбол. Віддати чемпіонат Європи Росії? Краще за нас ніхто турнір не проведе і не проводив. У нас стільки доброзичливості на стадіонах, такого високого рівня організація, найкращі стадіони. А поряд ще Білорусь є, одну підгрупу можна їй віддати. Тут теж китайці гарний стадіон збудували. Треба прагнути того, щоб взагалі Росія розпоряджалася, кому віддати чемпіонат Європи та кому його провести. Пора вже давно поставити всі ці вошиві організації та функціонерів на місце. Анатолій Байдачний

У мережі лише посміялися зі слів Байдачного. Користувачі зазначили, що РФ зараз є світовим ізгоєм.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні російські футболісти зганьбилися у грі проти африканської команди.