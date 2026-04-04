Росія вже атакує Європу: Сікорський пояснив, чи почалась Третя світова війна

Наразі протистояння між Сходом та Заходом поки не набуло глобального масштабу

Протягом багатьох років країни Заходу не визнавали, що Росія розв'язала гібридну війну проти них. Але Третьою світовою війною дії агресора поки що назвати не можна.

Лише зараз більшість людей в Європі почала розуміти, чого саме прагне РФ. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Росія веде "приховану" війну

За словами міністра, Росія розв'язала гібридну війну проти західного світу. І це виражається не лише провокаціями, а й певними агресивними діями.

"Гібридна війна Росії проти Заходу триває. Гібридна війна не означає просто неприємності в інтернеті. Це означає агресію, що не досягає порогу кінетичної атаки", — зазначив міністр.

Диверсії та провокації РФ проти Європи

Він наголосив, що керівництво Росії не один раз перетинало цей символічний поріг. Зокрема шляхом диверсій та демонстративних вбивств своїх опонентів, які перебували на території Європи.

"Деякі дії росіян є кінетичними. Коли ви кладете вибухівку на рейки і підриваєте її під поїздом, що рухається, з наміром влаштувати його сходження з рейок, що, власне, вони й зробили в Польщі. Це кінетична атака. Коли ви відправляєте загони вбивць до Великої Британії, до Німеччини, це кінетична атака. Коли ви кладете легкозаймисті речовини в пакунки на борту літаків, це могло бути кінетичною атакою, плюс когнітивна війна, плюс дезінформація, плюс шпигунство, плюс втручання в політичні процеси. Отже, протягом багатьох років Захід не визнавав, що Росія чинить агресію проти нього. Але зараз, думаю, більшість людей це бачать", — підкреслив Сікорський.

Радослав Сікорський. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, чи тиснуть США на Україну щодо виборів. Та що з цього приводу думають в Європі.