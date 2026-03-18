Зеленський має "недобрі передчуття" щодо мирних переговорів по Україні: хроніка зустрічей

Штати пропонують провести наступну зустріч на їхній території, Київ готовий, а Москва категорично проти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має недобрі передчуття щодо мирних переговорів по Україні. Увага США сконцентрована на Близькому Сході, де триває їхня спільна з Ізраїлем операція.

Що треба знати:

Відбулося три раунди переговорів у форматі Україна США Росія

Основною розбіжністю між сторонами є територіальне питання, згоди дійти не вдалося

Єдиний відчутний та важливий результат перемовин — обміни полоненими

Про це Зеленський сказав у розмові з журналісткою "ВВС". Переговори про припинення війни в Україні для Штатів відійшли на другий план.

У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна — війна в Ірані, Володимир Зеленський

Водночас є щоденні контакти української групи з американською стороною. Також США контактує з росіянами.

Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня, — сказав Зеленський

Президент додав, що через війну в Ірані США пропонують провести черговий раунд переговорів на своїй території. Українська сторона згодна, а от росіяни категорично проти зустрічі в Штатах.

Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії, — резюмував президент

Тристоронні переговори Україна-США-Росія — хроніка

Останній (третій) раунд тристоронніх переговорів пройшов 17-18 лютого в Женеві. За його результатами секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що обговорення були зосереджені на практичних питаннях та механіці можливих рішень.

Попередня зустріч сторін відбулася в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) 4-5 лютого 2026 року. Перші переговори у форматі Україна-США-Росія пройшли 23-24 січня також в Абу-Дабі. Обговорення були зосереджені на завершенні війни та подальшому процесі мирних домовленостей.

На всіх трьох зустрічах не вдалося досягнути згоди у головному питанні. Йдеться про українські території. Москва вимагає, щоб українські війська вийшли з Донецької області, для Києва це неприйнятно. Станом на зараз, єдиний відчутний результат переговорів — це обміни полоненими.

Нагадаємо, народний депутат від "Батьківщини", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів "Телеграфу" про складність у переговорах. На його думку, Україні треба готуватись до гіршого.