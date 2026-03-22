В Україні можуть зрости ціни на продукти через паливо: названі строки

Експерт оцінив перспективи зміни вартості товарів

В Україні очікується зростання цін на продукти через паливну кризу. За оцінками, перші відчутні наслідки українці можуть побачити вже протягом наступних кількох тижнів.

Про це в ефірі "Київ24" повідомив економіст та доктор соціальної економіки Зіновій Свереда. За його словами, ситуація посилюється залежністю ринку від імпорту палива та зовнішніх факторів, що впливають на його вартість.

"Підвищення цін на пальне несе підвищення на всі продукти та послуги по Україні. І це буде фактично в найближчі два-три тижні", — сказав експерт.

За його словами, збільшення цін на пальне неминуче впливає на загальну собівартість продукції та послуг. Особливо це може вплинути на аграрний сектор, який навесні активно використовує паливо для проведення польових робіт. При цьому саме аграрна галузь зараз залишається однією з найстабільніших і здатна приносити значний прибуток державі.

"Аграрії з одного боку потребують надзвичайно великої кількості палива навесні для виконання своїх робіт, тому що аграрний сектор є одним із найбільш стабільних, який приносить прибуток державі. Але й він сильно постраждає", — додав Свереда.

Економіст також висловив сподівання, що США та Китай найближчим часом проведуть переговори, оскільки, на його думку, ціна на пальне багато в чому визначається політичними чинниками.

На скільки можуть зрости ціни на бензин

Екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчукрозповів "Телеграфу", що об’єктивні передумови для подорожчання справді існують. Імпорт, який формує понад 96% українського ринку, за останній тиждень додав у ціні 8,5% на дизельне паливо та майже 8% на бензин. У грошовому вираженні це означає 113,6 доларів за тонну дизпалива та 93,5 доларів за тонну бензину.

Косянчук звертає увагу на спред між преміальними мережами та нижнім ціновим сегментом. Сьогодні він становить близько 5 грн/л на бензині та 8 грн/л на дизельному паливі. Цей розрив, за його словами, формується зокрема через те, що оптові ціни за тиждень підвищилися до 70-80 грн/л (якщо брати конкретний показник — 88,5 грн/л за тиждень).

Експерт пояснює механізм наступним чином: до ціни на оптовому сегменті додаються постійні витрати на утримання АЗС та логістику. Якщо взяти мінімальну роздрібну ціну на дизпаливо (73,9 грн/л) і додати до неї наявний спред 8 грн, то виходить рівень преміальних мереж — близько 81,9 грн/л. При цьому максимальні ціни на дизпаливо становлять майже 72 грн/л, а мінімальні – 73,9 грн/л.

За оцінками експерта, незабаром вартість палива може збільшитися на 5–6,5 грн за літр, проте точні цифри залишаються невизначеними, оскільки залежить від рішень операторів ринку. При цьому панікувати через прогнози про різкий стрибок цін не варто. Головним чинником, що впливає ситуацію, залишається розвиток конфлікту на Близькому Сході, від якого безпосередньо залежить динаміка цін.

Що може статися із цінами на паливо. Інфографіка: "Телеграф"

