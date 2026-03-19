Кешбек за паливо діє не на всіх заправках: де і скільки можна зекономити

Максимальна сума компенсації обмежена тисячею гривень

З 20 березня 2026 року в Україні почне працювати нова програма, спрямована на підтримку громадян. Вона передбачає часткову компенсацію витрат за заправку — кешбек за купівлю палива.

"Телеграф" розповідає про те, як працюватимуть компенсації. Програма діятиме в рамках "Національного кешбеку" до 1 квітня 2026 року та нею передбачені такі ставки виплат:

15% кешбеку на дизельне паливо;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автогаз.

Важливо: максимальна сума компенсації обмежена тисячею гривень.

Які заправки вже приєдналися до кешбеку на паливо?

Поки що відомо, що до програми приєдналися:

WOG,

Ukrnafta,

OKKO,

KLO,

БРСМ

та інші мережі АЗС.

Скільки можна заощаджувати

Раніше "Телеграф" вже підрахував, що економія за допомогою цих виплат може становити сотні гривень.

Підрахунок:

Для жителя Києва пробіг у середньому становить близько 800 км на місяць (будинок-робота, затори, вихідні). За такого режиму та актуальних цін на київських заправках станом на 12 березня 2026 року виплати будуть такими:

Дизель: заправка на 72 літри коштуватиме приблизно 5350 грн. З кешбеком 15% ви отримаєте 803 грн.

Бензин (А-95): на той же пробіг піде близько 72 літрів (близько 5000 грн). За 10% кешбеку на карту повернеться 500 грн.

Автогаз: витрата буде більшою (близько 88 літрів), що коштуватиме 3 700 грн. З кешбеком 5% виплата становитиме 185 грн.

Кешбек на пальне. Інфографіка — Телеграф

Як отримати кешбек

Для користувачів "Національного кешбеку" компенсація нараховуватиметься автоматично при сплаті банківською карткою.

Важливо: кешбек нараховується тільки за фактичної оплати пального на АЗС у момент купівлі, коли формується фіскальний чек із зазначенням придбаного товару. При цьому факт нарахування виплати ніяк не анулює бонусів самої мережі.

На які товари можна витрачати отримані гроші

Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:

косметику;

засоби гігієни;

побутову хімію;

товари для дому (електроніка, побутова техніка);

товари для ремонту та будівництва;

товари для хобі та відпочинку;

іграшки та товари для дітей;

товари для тварин;

канцелярію;

книжки;

одяг;

взуття

А також про окремі продукти харчування та напої :

тверді сири;

м’які сири;

деякі види макаронних виробів;

деякі види круп (гречані, вівсяні);

вино.

