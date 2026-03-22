В Украине могут вырасти цены на продукты из-за топлива: названы сроки

Эксперт оценил перспективы изменения стоимости товаров

В Украине ожидается рост цен на продукты в из-за топливного кризиса. Согласно оценкам, первые ощутимые последствия украинцы могут увидеть уже в течение следующих нескольких недель.

Об этом в эфире "Київ24" сообщил экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда. По его словам, ситуация усугубляется зависимостью рынка от импорта топлива и внешних факторов, влияющих на его стоимость.

"Повышение цен на топливо несет повышение на все продукты и услуги по Украине. И это будет фактически в ближайшие две-три недели", — сказал эксперт.

По его словам, увеличение цен на горючее неизбежно влияет на общую себестоимость продукции и услуг. Особенно это может отразиться на аграрном секторе, который весной активно использует топливо для проведения полевых работ. При этом именно аграрная отрасль сейчас остаётся одной из самых стабильных и способна приносить значительную прибыль государству.

"Аграрии с одной стороны нуждаются в чрезвычайно большом количестве топлива весной для выполнения своих работ, потому что аграрный сектор является одним из наиболее стабильных, который приносит прибыль государству. Но и он сильно пострадает", — добавил Свереда.

Экономист также выразил надежду, что США и Китай в ближайшее время проведут переговоры, поскольку, по его мнению, цена на топливо во многом определяется политическими факторами.

На сколько могут вырасти цены на бензин

Экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук рассказал "Телеграфу", что объективные предпосылки для подорожания действительно существуют. Импорт, формирующий более 96% украинского рынка, за последнюю неделю прибавил в цене 8,5% на дизельное топливо и почти 8% на бензин. В денежном выражении это означает 113,6 долларов за тонну дизтоплива и 93,5 долларов за тонну бензина.

Косянчук обращает внимание на спрэд между премиальными сетями и нижним ценовым сегментом. Сегодня он составляет около 5 грн/л на бензине и 8 грн/л на дизельном топливе. Этот разрыв, по его словам, формируется, в частности, из-за того, что оптовые цены за неделю повысились до 70-80 грн/л (если брать конкретный показатель — 88,5 грн/л за неделю).

Эксперт объясняет механизм следующим образом: к цене на оптовом сегменте добавляются постоянные затраты на содержание АЗС и логистику. Если взять минимальную розничную цену на дизтопливо (73,9 грн/л) и добавить к ней имеющийся спрэд в 8 грн, то получается уровень премиальных сетей — около 81,9 грн/л. При этом максимальные цены на дизтопливо сегодня составляют почти 72 грн/л, а минимальные — 73,9 грн/л.

По оценкам эксперта, вскоре стоимость топлива может увеличиться на 5–6,5 грн за литр, однако точные цифры остаются неопределенными, поскольку многое зависит от решений операторов рынка. При этом паниковать из-за прогнозов о резком скачке цен не стоит. Главным фактором, влияющим на ситуацию, остается развитие конфликта на Ближнем Востоке, от которого напрямую зависит динамика цен.

Что может произойти с ценами на топливо.

