Співачка зі США звернулася до військового після полону з неочікуваною пропозицією (фото)

Олександр присутній майже на кожній музичній події

Відома співачка Міка Ньютон зробила несподіваний подарунок українському військовому Олександру Гуржову, який провів три роки в російському полоні.

Міка, народжена на Івано-Франківщині як Оксана Грицай, уже понад десять років живе в США зі своїм чоловіком Крісом Сааведрою. Нещодавно вона приєдналася до публікації Гуржова у Threads: він прагнув потрапити на концерт Jerry Heil (Яни Шемаєвої) і разом зі співачкою підписати український прапор.

Вірю в силу Threads Хочу потрапити на концерт @thejerryheil і підписати прапор Допоможіть звʼязатись Олександр Гуржов

На що Ньютон сама запропонувала купити Олександру квиток.

"Давайте я вам куплю квиток", - відповіла Міка Ньютон у коментарях

У відповідь військовий написав, що був би вдячним за це.

"Вдячний вам був би дуже"

Інші користувачі приємно здивувалися подарунку від співачки. Дехто з ностальгією навіть пригадав її російськомовний хіт "Белые лошади", який приніс Ньютон широку популярність ще у 2007 році.

Провів у полоні понад 3 років

Олександр Гуржов — це 30-річний український військовослужбовець із Маріуполя, який здобув популярність завдяки своїй історії незламності після майже чотирьох років російського полону. До повномасштабного вторгнення працював у сфері розваг (був ведучим у караоке-барі), передає видання 0629.com.ua.

Чоловік потрапив у полон на початку березня 2022 року під час боїв за рідне місто. Провів у російському полоні майже 4 роки (близько 3 років і 10 місяців). Його свідчення про цей період включають розповіді про психологічний тиск та жорстоке поводження з боку окупантів.

Олександр повернувся до України під час одного з великих обмінів полоненими наприкінці 2025 — на початку 2026 року. Судячи з його сторінки в Instagram, він активно відвідує яскраві музичні події та ділиться у блозі спільними світлинами з українськими зірками.

Олександр і вокалістка гурту KAZKA Олександра Заріцька

З Віталієм Козловським

З Наталією Бучинською

Нагадаємо, що нещодавно Міка Ньютон стала на захист Віталія Козловського. До того співака висміяла молода зірка Анна Трінчер.