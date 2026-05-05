Економія до 30 грн: де купити кисломолочний сир вигідніше

Ціни на кисломолочний сир у різних супермаркетах суттєво відрізняються, і в окремих випадках різниця може становити понад 20 гривень за одну упаковку.

Ми порівняли вартість у "Сільпо", "Auchan" та "Metro" на основі даних ресурсу gotoshop". Загалом найдорожчі пропозиції наявні в останній торговій мережі.

Сир кисломолочний Яготинський 5% 350г

Сир "Яготинський" 5% (350 г) найдешевше коштує в "Сільпо" — 90,99 грн. В "Auchan" його ціна становить 93,90 грн, а в "Metro" — 94,00 грн. Різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом складає 3,01 грн.

Сир кисломолочний Молокія 5% 350г

Ситуація з сиром "Молокія" 5% (350 г) більш показова. У "Auchan" діє знижка 23%, завдяки чому ціна становить 67,90 грн — це найнижчий показник серед усіх мереж. У "Сільпо" продукт коштує 93,99 грн, у "Metro" — 95,00 грн. Економія у порівнянні з найдорожчим варіантом сягає 27,10 грн.

Сир кисломолочный Білоцерківський Домашній 5% 350г

Сир "Білоцерківський Домашній" 5% (350 г) також найдешевший у "Auchan" — 81,90 грн. У "Metro" його ціна становить 84,76 грн, тоді як у "Сільпо" вона коливається від 86,99 до 109,00 грн залежно від партії або акцій. Різниця між мінімальною і максимальною ціною досягає 27,10 грн.

