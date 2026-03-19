С Киевом перестают "панькаться" и усиливают мобилизацию? Евгений Дикий дал прогноз
Жители города попали под плотный контроль
В Киеве усиливают контроль за уклонением от мобилизации, и в сети уже бурно обсуждают, чего ждать от новых мер. Что же на самом деле происходит и будут ли эффетивными эти действия?
В частности, информацию опубликовал Telegram-канал "Ukraine conteхt". В сообщении заявили, что усиление мер в Киеве произошло едва ли не впервые с начала полномасштабной войны.
"По нашей информации, прямо сейчас чуть ли не впервые за все время полномасштабной войны в Киеве происходит усиление мобилизационных мер. И это выглядит логично, ведь еще недавно столица Украины существенно отличалась в этом вопросе среди других регионов", — говорится в посте.
Также Юрий Касьянов, офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" рассказал, что на улицах Киева стало гораздо больше патрулей ТЦК, они перекрывали даже магистральную дорогу.
"До этого такие облавы видел только в Харькове. То есть мобилизация усиливается, и все теми же методами насильственного принуждения к исполнению своего гражданского долга", — отметил он.
"Телеграфу" обратился за соответствующим комментарием к украинскому ученому, военному, публицисту Евгению Дикому. Он рассказал, что в столце находится не только большое количество забронированных граждан, но еще и уклонистов, и дал прогноз.
Так что то, что со столицей наконец-то перестают "панькаться", может дать достаточно серьезное усиление войска. Ну а к тому же это и политически важно, чтобы враг не мог разгонять тему о том, что деревни полностью "выгребли под ноль" (что к сожалению правда), а столицу не трогают (что к счастью не так)
В столице проживает порядка 4 миллионов человек, но точные цифры количества уклонистов, которые находятся в Киеве, пока неизвестны.
Цифру никто не скажет, пока не будет введена система электронных повесток с отслеживанием по мобильному номеру. Но каждый вечер в кулинарных отделах супермаркетов можно наблюдать, как они перед самым закрытием осторожно вылезают за едой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине назрела необходимость глубокой реформы ТЦК и системы мобилизации. По словам депутата Соломии Бобровской, силовые методы должны уступить более системному и справедливому подходу.