Подарунок із Росії: що відомо про величезну люстру, яку почали ремонтувати в Раді (фото)

У залі засідань ВР розпочався ремонт

Напередодні Великодня у сесійній залі Верховної Ради ремонтують люстру діаметром чотири метри та вагою три тонни.

Відповідні фото з'явилися в мережі. Останній раз це робили 8 років тому – навесні 2018 року.

Саме тоді повідомлялося, що під куполом ремонтують та обслуговують люстру, яка має діаметр 4 метри та вагу близько 3 тонни.

Варто зазначити, що без відповідного обслуговування така люстра може впасти на депутатів під час засідання та викликати багато жертв. Але народні обранці боялися голосувати за ремонт купола навіть в аварійному стані, щоб їх не звинуватили у розкраданні бюджетних коштів.

Як свого часу з'ясували журналісти "Петропавлівки", вона є подарунком Верховній Раді від Росії, піднесеним ще у радянські часи, а лампочки можна замінювати лише раз на пів року, коли парламентарі перебувають на канікулах.

Люстра тримається на чотирьох товстих тросах, які опускають до самого низу для чищення та заміни ламп. Аби опустити люстру до підлоги, необхідно принаймні три години. Це роблять повільно, по 10 см через велику вагу.

Люстра в сесійній залі Верховної Ради

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають або продовжувати роботу у Верховній Раді, або йти служити на фронт. В умовах воєнного стану парламент має функціонувати повноцінно.

Раніше парламентарі провалили голосування за важливі закони, яких вимагає Міжнародний валютний фонд, а третина нардепів не прийшли в Раду навіть на зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.

12 лютого десятки народних депутатів одночасно захворіли нібито на отруєння. Пізніше повідомлялося, що всі вони підхопили ротавірус. Засідання зірвалося, бо в залі просто не вистачило голосів для прийняття рішень.