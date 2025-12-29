"Подарунок" під ялинку? В одному з обласних центрів підняли ціни на проїзд, скільки тепер беруть

Квитки на маршрутки подорожчали одразу у півтора раза

З понеділка, 29 грудня, приватні перевізники у Полтаві підняли вартість проїзду в автобусах з 10 до 15 грн. Але е-квиток дозволяє трохи заощадити.

При цьому комунальний транспорт не змінював ціни. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Зміст".

Водночас тарифи на проїзд у комунальному транспорті обласного центра залишилися на тому ж рівні. Вартість проїзду у тролейбусах становить 10 грн, а в комунальних автобусах – 12 грн.

Вартість проїзду у маршрутці в Полтаві з 29 грудня 2025. Фото: "Зміст"

Також журналісти нагадали, що найвигіднішим способом оплати залишається е-квиток, який дозволяє заощаджувати:

вартість проїзду в приватних маршрутках через "е-квиток" становитиме 13 грн (замість 15 грн готівкою).

ціна у тролейбусах — 9 грн.

Крім того, у пасажирів є можливість протягом 35 хвилин за одним оплаченим квитком здійснювати необмежену кількість пересадок на будь-який вид міського транспорту.

Паралельно з переглядом тарифу міська влада заявляє про намір посилити вимоги до перевізників: йдеться про чітке дотримання розкладів, справний технічний і належний санітарний стан автобусів, а також гарантування безпеки й комфорту пасажирів.

Нагадаємо, у Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у метро, як у Харкові. Щоправда, для цього виконавчий комітет має ухвалити петицію, яку активно підписують кияни.