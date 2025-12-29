"Подарок" под елочку? В одном из областных центров подняли цены на проезд, сколько теперь берут

Билеты на маршрутки подорожали сразу в полтора раза

С понедельника, 29 декабря, частные перевозчики Полтавы подняли стоимость проезда в автобусах с 10 до 15 грн. Но э-билет позволяет немного сэкономить.

При этом коммунальный транспорт не менял цены. Об этом сообщает местное интернет-издание "Зміст".

В то же время, тарифы на проезд в коммунальном транспорте областного центра остались на прежнем уровне. Стоимость проезда в троллейбусах составляет 10 грн., а в коммунальных автобусах – 12 грн.

Стоимость проезда в маршрутке в Полтаве с 29 декабря 2025 года. Фото: "Зміст"

Также журналисты напомнили, что самым выгодным способом оплаты остается е-билет, позволяющий экономить:

стоимость проезда в частных маршрутках через "е-билет" будет составлять 13 грн (вместо 15 грн наличными).

цена в троллейбусах — 9 грн.

Кроме того, у пассажиров есть возможность в течение 35 минут по одному оплаченному билету осуществлять неограниченное количество пересадок на любой вид городского транспорта.

Параллельно с пересмотром тарифа городские власти заявляют о намерении ужесточить требования к перевозчикам: речь идет о четком соблюдении расписаний, исправном техническом и надлежащем санитарном состоянии автобусов, а также обеспечении безопасности и комфорта пассажиров.

Напомним, в Киеве могут ввести бесплатный проезд в метро, как в Харькове. Правда, для этого исполнительный комитет должен принять петицию, которую активно подписывают киевляне.